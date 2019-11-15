О чем говорили Трамп и Зеленский в апреле: полная расшифровка беседы

Украина

В пятницу, 15 ноября, Белый дом выполнил обещание президента США Дональда Трампа и обнародовал расшифровку стенограммы его первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 21 апреля 2019 года. Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой во втором туре президентских выборов.

Приводим дословный перевод стенограммы.

Президент Трамп: Я хотел бы поздравить вас с прекрасно проделанной работой, мои поздравления с фантастическими выборами.

Вновь избранный президент Зеленский: Приятно слышать это от вас. Большое спасибо. Очень приятно слышать это от вас, я ценю ваши поздравления.

Трамп: Это были невероятные выборы.

Зеленский: Еще раз спасибо большое. Как видите, мы старались изо всех сил. И вы служили нам лучшим примером.

Трамп: Уверен, вы проделаете отличную работу. У меня много друзей в Украине, которые знают вас и которым вы нравитесь. У меня много друзей из Украины, которые, честно, ожидали, что вы победите. И это замечательно, что вам удалось. Мне кажется, что в каком-то смысле я сделал тоже самое. И теперь мы демонстрируем значительный прогресс в США. У нас лучшая экономика за все время. Просто хотел вас поздравить. У меня нет сомнений в том, что вы будете фантастическим президентом.

Зеленский: Прежде всего, огромное спасибо еще раз за ваши поздравления. Украина — независимая страна. И мы в Украине намерены делать все ради людей. И, как я уже сказал, вы служите для нас лучшим примером. Надеемся, что нам удастся проделать такую же работу, как удается вам. Вы всегда служили примером для очень многих. Вы — отличный пример для наших новых руководителей. Хотел бы, если это возможно, пригласить вас на инаугурацию. Знаю, насколько вы заняты, но было бы здорово, если бы вам удалось приехать на инаугурацию, быть с нами в этот день.

Трамп: О, это очень приятно. Я попытаюсь что-нибудь придумать. Сообщите нам дату, и, как минимум, от нас будет весомое представительство. В этот великий день рядом с вами будет не один представитель США. Пошлем кого-то очень, очень высокого уровня. Действительно, замечательный день для замечательных достижений.

Зеленский: Еще раз спасибо, и будем с нетерпением ждать вашего визита или приезда вашей делегации высокого уровня. Но лучше увидеть самому нашу чудесную страну, а не слушать чьи-то рассказы. Какие прекрасные, теплые и гостеприимные люди у нас, какая вкусная у нас кухня, какая замечательная страна Украина. Словами не описать. Так что будет лучше, если вы все увидите сами. Еще раз приглашаю вас приехать.

Трамп: Я согласен с вами относительно того, какая у вас страна. И я с нетерпением жду возможности побывать у вас. Когда мне принадлежал конкурс «Мисс Вселенная», от Украины всегда были чудесные люди. Украина всегда была очень хорошо представлена. Когда вы уже освоитесь и будете готовы, приглашаю вас в Белый дом. У нас есть много чего, что нужно обсудить. Но знайте, мы всегда с вами.

Зеленский: Спасибо за приглашение. Мы принимаем его и ждем с нетерпением этого визита. Еще раз спасибо. Вся наша команда, и я, ждем визита. Еще раз спасибо за поздравления. Думаю, как будет замечательно, если вы сможете присутствовать с нами в этот важный день на инаугурации. Результаты выдающиеся — они очень впечатляют. Это будет совершенно фантастично, если вы сможете приехать.

Трамп: Очень хорошо. Мы сообщим вам очень скоро. И мы увидимся с вами очень скоро, независимо от этого. Поздравления. И, пожалуйста, передайте привет от меня украинскому народу и вашей семье. Скажите им, что передал наилучшие пожелания вашей стране.

Зеленский: Еще раз спасибо. Безопасного полета, до скорой встречи.

Трамп: Берегите себя, и произнесите сегодня великую речь. Берегите себя, скоро увидимся.

Зеленский: Большое спасибо. Мне еще трудно говорить по-английски. Но наша встреча пройдет, а английском языке. Большое спасибо.

Трамп (смеется): Рад это слышать! Это очень хорошо. С вашим языком у меня такое не получится. Я впечатлен. Спасибо.

Зеленский: Большое спасибо. До скорой встречи.

Белый дом опубликовал стенограмму в день, когда бывший посол США в Украине Мари Йованович дает уже во второй раз показания членам комитетов Конгресса США в связи с расследованием, инициированным демократами в рамках процедуры импичмента президента Трампа. Это уже второй день открытых слушаний. Первый состоялся накануне. Свои показания давали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тернер и заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Оба заявили, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани активно вмешивался в политику Государственного департамента США в Украине, что является беспрецедентным случаем. И Тернер, и Кент уверены в том, что Трамп пытался давить на Зеленского, добиваясь от него заявлений, способных скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter