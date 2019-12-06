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США провели воздушное патрулирование над Крымом (карта)
Американский самолет-разведчик Boeing RC-135 провел воздушное патрулирование над территорией аннексированного Россией Крыма. Маршрут самолета американских ВВС зафиксирован сервисом PlaneRadar.
Самолеты-разведчики RC-135 традиционно использовались для наблюдения за системами ПВО противника и для изучения имеющихся в распоряжении оппонента авиационных средств. Появление самолета над территорией Крыма может быть связано с началом военных учений на полигоне «Чауда» под Феодосией. В прошлый раз самолет-разведчик был направлен для сбора информации после инцидента в Черном море, когда российские военные захватили украинские корабли с экипажем.
Оккупанты в Крыму объявили, что военные учения возле Феодосии начались с 1 декабря и затянутся до лета 2020. Будут проводиться испытания авиационных средств поражения. Гражданским лицам запрещено появляться у полигона, а в Феодосии потребовали от жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности.
Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос обращал внимание, что россияне укрепляют войска в оккупированном Крыму, создавая там структуры, позволяющие в кратчайшие сроки развернуть армию и нанести удар со стороны полуострова.
Фото wipljw/Twitter
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