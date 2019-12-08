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На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно (фото)
Ночью к пограничникам Черновицкого отряда со стороны Румынии прилетел квадрокоптер, который сначала приняли за неопознанный летающий объект.
Неизвестный аппарат создавал шум и светил в небе маячками.
Как сообщили в Госпогранслужбе, немаленький квадрокоптер приземлился в пункте пропуска «Порубное», прямо на полосу движения легкового транспорта.
Теперь украинские пограничники вместе с румынскими коллегами пытаются узнать, кто и для чего руководил ночным полетом квадрокоптера.
Как сообщали «ФАКТЫ», в средине ноября российские военные запустили со своей территории беспилотник, который сбросил боевую гранату на позиции ВСУ у села Сизое под Луганском. На следующий день украинские военные уничтожили вражеский БПЛА, который проводил разведку в районе расположения Объединенных сил на Донбассе.
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