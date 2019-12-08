Украина

На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно (фото)

Ночью к пограничникам Черновицкого отряда со стороны Румынии прилетел квадрокоптер, который сначала приняли за неопознанный летающий объект.

Неизвестный аппарат создавал шум и светил в небе маячками.

Как сообщили в Госпогранслужбе, немаленький квадрокоптер приземлился в пункте пропуска «Порубное», прямо на полосу движения легкового транспорта.

Теперь украинские пограничники вместе с румынскими коллегами пытаются узнать, кто и для чего руководил ночным полетом квадрокоптера.

Как сообщали «ФАКТЫ», в средине ноября российские военные запустили со своей территории беспилотник, который сбросил боевую гранату на позиции ВСУ у села Сизое под Луганском. На следующий день украинские военные уничтожили вражеский БПЛА, который проводил разведку в районе расположения Объединенных сил на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter