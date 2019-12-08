23.53 / 23.85 26.03 / 26.47
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно (фото)

9:46 8 декабря 2019 112
пограничники и беспилотник
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью к пограничникам Черновицкого отряда со стороны Румынии прилетел квадрокоптер, который сначала приняли за неопознанный летающий объект.

Неизвестный аппарат создавал шум и светил в небе маячками.

Как сообщили в Госпогранслужбе, немаленький квадрокоптер приземлился в пункте пропуска «Порубное», прямо на полосу движения легкового транспорта.

Теперь украинские пограничники вместе с румынскими коллегами пытаются узнать, кто и для чего руководил ночным полетом квадрокоптера.

Как сообщали «ФАКТЫ», в средине ноября российские военные запустили со своей территории беспилотник, который сбросил боевую гранату на позиции ВСУ у села Сизое под Луганском. На следующий день украинские военные уничтожили вражеский БПЛА, который проводил разведку в районе расположения Объединенных сил на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

акция

Перед встречей с Путиным Зеленскому устроили Майдан: онлайн-трансляция протестов в центре Киева

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Кирилл Трохимчук

Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело 16-летнего студента (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер