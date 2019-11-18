Происшествия

Беспилотник с территории России атаковал позиции украинских военных на Луганщине: есть раненые, — Бутусов

Российские военные запустили со своей территории беспилотник, который сбросил боевую гранату на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады у села Сизое под Луганском. Напомним, летом 2014 года Россия со своей территории расстреляла колонну ВСУ.

Как сообщил в своем Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов, в результате один украинский военный получил множественные осколочные ранения ранения, которые оцениваются как тяжелые. За его жизнь борются военные медики.

Напомним, в субботу, 16 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский защитник. Под огонь боевиков попали опорные пункты ООС в районе Старогнатовки, Гнутово, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Крымского, Новолуганского и Попасной.

Тем временем, после разведения сил в Золотом и Петровском, в Кремле требу.ют от Украины продолжать отведение войск на всей линии разграничения на Донбассе.

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