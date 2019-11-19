На Донбассе ВСУ сбили росийский беспилотник, "начиненный" взрывчаткой (фото)

Украина

Российские оккупационные войска на Донбассе применили беспилотник для атаки на позиции сил Операции объединенных сил. Напомним, 18 ноября российский беспилотник сбросил боевую гранату на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Луганском, один украинский военный погиб.

На Горловском направлении вражеский БПЛА осуществлял полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и обнаружения системы огня подразделений Объединенных сил.

Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия беспилотник был сбит, сдетонировав при падении. По оценке военных, это может свидетельствовать об опасном грузе, который он нес, чтобы поразить украинских военных.

«Остатки сбитого БПЛА переданы специалистам спецподразделений для изучения и идентификации», — говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил.

Напомним, в районе Светлодарской дуги бойцы «Азова» уже во второй раз в 2019 году захватили беспилотник боевиков «Элерон-3». Этот БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки «Элерон», который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации.

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