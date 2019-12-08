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Спорт

Руис – Джошуа: статистика ударов (фото)

11:04 8 декабря 2019 124
Руис – Джошуа: статистика ударов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде британец Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) вернул себе чемпионские пояса по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе, победив единогласным решением судей мексиканца Энди Руиса (33 победы, 22 из них — нокаутом, 2 поражения).

Статистика ударов, опубликованное автоматизированной системой Compubox, подтверждает полное превосходство британца. В целом Энтони выбросил в сторону соперника 373 удара, 107 из которых (28,7%) достигли цели. В свою очередь со стороны Энди была 261 попытка достать оппонента, из которых 60 (23%) оказались удачными.

Наиболее «продуктивными» для Джошуа оказались второй (11 попаданий) и 11-й (13 успешных ударов) раунды, а Руис перебоксировал соперника в восьмой трехминутке (12 попаданий).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа был отправлен в нокаут в тренировочном лагере перед боем с Руисом.

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