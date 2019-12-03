Джошуа отправили в нокаут перед боем с Руисом (фото)

Спорт

С британским экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) случилась неприятность во время спаррингов в рамках подготовки к бою-реваншу с мексиканцем Энди Руисом.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ РУИС — ДЖОШУА.

Как сообщает портал WBN, в одном из спаррингов Энтони получил сильный удар, которым был отправлен в нокаут. Правда, в противостоянии с кем именно это произошло, не сообщается. Известно лишь, что в тренировочном лагере британца находились такие боксеры, как Эндрю Табити, Дерек Чисора, Том Литтл, Албон Первизай и Тимоти Мотен.

Отметим, что после первого боя с Руисом, который закончился для Джошуа сенсационным поражением, ставшим для него первым в карьере, стало известно, что во время подготовки британец также один раз был отправлен в нокаут американцем Джоуи Давейко, что в итоге повлияло на моральное состояние чемпиона. Сейчас эта информация «всплыла» непосредственно перед боем-реваншем, и нельзя исключать, что таким образом команда Джошуа просто пытается дезинформировать своего соперника.

Напомним, что бой Руис — Джошуа пройдет в субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руис уверен, что победит и завершит карьеру Джошуа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter