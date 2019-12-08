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Руис – Джошуа: полное видео боя
В субботу, 7 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел бой за четыре чемпионских титула WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 2 поражения) и британцем Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).
Этот бой называли одним из самых ожидаемых в 2019 году. В начале июня Энди Руис сотворил сенсацию в супертяжелом весе, нокаутировав в седьмом раунде доселе непобедимого Энтони Джошуа, и теперь все ожидали от британца мести.
Энтони подготовился к реваншу — сбросив пять килограммов, Джошуа приобрел легкость, которой не было полгода назад. Руис же, наоборот, набрал семь килограммов, утверждая, что он умеет всю свою массу вкладывать в удары.
На ринге же Джошуа в лучших традициях Мохамеда Али порхал вокруг своего соперника, а Руис уповал на то, что доберется до британца в ближнем бою. Вот только Энтони был готов к подобным выпадам и практически не допускал ошибок.
В итоге, особо не форсируя ход боя, боксеры провели в ринге все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением — 118:110, 119:109, 118:110 — отдали победу, а вместе с ней и четыре чемпионских титула британцу Энтони Джошуа.
ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ
Напомним, что одним из претендентов на бой с Энтони Джошуа по линии Всемирной боксерской организации (WBO) является украинец Александр Усик. Впрочем, наш соотечественник неоднократно заявлял, что пока не будет претендовать на встречу с британцем, и проведет промежуточный поединок.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа за бой с Руисом получит почти 87 млн долларов.
Фото Matchroom Boxing
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