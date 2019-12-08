Интервью со звездой

Пальмира Фурман: "Во время участия в "Х-факторе" приснилось, что группа распалась. Вот мы и вылетели"

Второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) покинули подопечные Андрея Данилко группа «Furman trash polka band».

Столичный коллектив уже давно имеет своих поклонников, во многом благодаря уникальному вокалу и яркому образу солистки — Пальмиры Фурман. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Пальмира призналась, почему не расстроилась, покинув шоу, на каких условиях там находилась группа и кого видит победителем юбилейного сезона.

— Признаюсь, с самого начала мы полагали, что нас выкинут из проекта еще на первом эфире, — сказала Пальмира. — То, что мы дошли до второго, — уже большая победа. Мы постарались выложиться на сто процентов, выбрали песню, которая была нам по душе и спели от всего сердца.

— Но голосов зрителей вам все же не хватило…

— Суть шоу в том, чтобы видеть, как артист меняется от эфира к эфиру. Превращается в звезду. Мы же являемся стабильной группой и «Х-фактор» был для нас способом повышения индекса своей популярности. Мы не особо расстроились, что покинули шоу. Да и не сильно мы оказались форматными для «Х-фактора». Наш коллектив — музыканты, которые на сцене больше 20 лет. И стиль, который мы позиционируем, сродни тому, что делает группа «Ленинград». А это не формат телешоу. Поэтому понимали, что за нас не будут голосовать. Мы не вызывали сочувствие, были без драматической истории, а просто несли позитив.

— Тем не менее, на первом эфире ваш тренер Андрей Данилко сделал выбор в пользу вас, а не «слезливого» дуэта.

— За это мы признательны замечательному Андрею Михайловичу, к каждому слову которого прислушивались. Он нам сразу сказал: «Вас здесь будут пытаться поменять, но вы уже сформированные музыканты, у которых есть свой образ и репертуар. Ни по каким обстоятельствам не меняйте этого!» Знаете, можно менять цвета, но не основу.

— Ваш внешний вид вызвал бурное обсуждение в Сети.

— Да, мне писали много негативных комментариев, типа: «Я в таком костюме только с. ть бы ходил». Но меня это только веселило. После каждого выступления мы с музыкантами садились и читали, как люди нас поносят. И только удивлялись, что никто не обращает внимание, как звучит коллектив, что исполняет. Зато «юдашкиных» оказалось очень много. Но и в этой ситуации Данилко нас поддержал, и мы ему благодарны.

— Продюсеры не возражали против вашего образа?

— У нас изначально был договор, что мы сами выбираем песни и то, как выглядим на сцене. Мы нашли свой образ спустя год работы на сцене и не собираемся от него отходить.

— Как солистка вы начинали работу в группе Алексея Большого «Киевэлектро».

— Десять лет назад эта группа прекратила свое существование. Помню, мы тогда стали думать над новым проектом. Начали с исполнения каверов в ресторанах и пабах. Потом стали получать предложения выступать на разных мероприятиях. Три года назад родилась группа «Furman trash polka band». В конце концов, мы стали работать над собственным репертуаром и в самое ближайшее время планируем выпустить свой первый сингл.

— Кто подтолкнул вас к решению прийти на «Х-фактор»?

— Помню, в начале года ко мне пришел Алексей Большой (который знает, что я большой любитель разных конкурсов и телепроектов) с предложением попробовать себя на «Х-факторе». Думаю: почему бы и нет?! Я согласилась, мы долго спорили, что петь на кастинге, пока Алексей не решил, что это будут песни «Киевэлектро». На самом деле, ради «Х-фактора» нашей группе пришлось отказаться от восьми концертов. Особенно напряженными были последние три недели. Правда, один раз нас таки отпустили поработать, чтобы мы получили «пару копеек». Знаете, у меня сейчас двоякое ощущение — вроде и ушли из «Х-фактора», но зато в следующую субботу нас ждет хорошо оплачиваемая работа.

— Говорят, вы владеете четырьмя октавами!

— Это правда. Я уже 13 лет преподаю вокал. И еще бью татуировки…

— Неожиданно.

— Я разносторонний человек. У меня у самой, кстати, четырнадцать татуировок. Каждая несет какой-то смысл. На одной моей руке выбит даже портрет мамы — она всегда со мной. Кстати, слова в названии нашего коллектива — треш полька — означают стиль в татуировке. Это метод, когда задействованы три цвета — красный, черный, белый. Как мои волосы.

— Давно ходите с этой прической?

— Больше трех лет. Сначала я рисовала себе гигантские брови — это был такой способ привлечь внимание. Даже завела хэштег: б…, шо у нее с бровями. Потом сделала дреды и рассталась с бровями.

— Кто дал вам такое необычное имя?

— Моя мама 18 лет проработала пионервожатой в лагере. Она творческая, креативная… В общем, оттуда и имя. Дома меня называют просто Пальма.

— Правда, что вы видите вещие сны?

— Да, у меня очень хорошо развита интуиция. Как, впрочем, у всех представителей знака Рыб. Но я Рыба, плывущая против течения. У меня был один сон во время участия в «Х-факторе». Приснилось, что у нас распалась группа. Наверное, просто в какое-то время на меня навалилось слишком много событий, нагрузки и этот сон был на нервной почве. А может, был «маячком», что что-то с группой произойдет. Вот мы и вылетели.

— Не жалеете, что приняли участие?

— Что вы! Мы попали в огромную команду профессионалов. Это очень крутой, слаженный механизм, который делает развлекательный продукт для зрителя. Рады, что были частью такого слаженного механизма, ну и свой «черпак» славы тоже выпили.

— Что вам подсказывает интуиция: кто победит в юбилейном сезоне?

— Думаю, это будет Антон Вильбой — он ближе всего к народу. Или Анна Иваница. Давно уже на «Х-факторе» не побеждали девушки.

О перепетиях второго прямого эфира 10 сезона проекта «Х-фактор» читайте в статье «Больше такой фигни не будет»: судья «Х-фактора» пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу.

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