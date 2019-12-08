«Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 10 декабря, на 80-тысячной миланской арене «Сан-Сиро» состоится поединок Лиги чемпионов между лидерами чемпионатов Италии и Испании — «Интером» и «Барселоной» (начало — в 22:00, прямая телетрансляция — «Футбол 2»). На кону у хозяев поля — путевка в плей-офф турнира.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Антонио Конте и Эрнесто Вальверде, за которой вы сможете следить в этой новости.

Шанс для «Интера»

Если лидер чемпионата Испании «Барселона», разгромившая в прошлую субботу благодаря хет-трику Лионеля Месси «Мальорку» (5:2), уже обеспечила себе не только путевку в 1/8 финала, но и первое место в группе, то лидер серии А «Интер» (0:0 в последней встрече с «Ромой») рискует остаться в еврокубковом квартете третьим лишним.

Чтобы продолжить в феврале борьбу в Лиге чемпионов, команде Антонио Конте нужно в игре с каталонским грандом набрать не меньше очков, чем дортмундская «Боруссия» наберет в домашней игре с чешской «Спартой» (итальянцы при равенстве очков опережают немцев по личным встречам — 2:0 и 2:3).

Положение команд в группе F: 1. «Барселона» — 11 очков; 2. «Интер» — 7; 3. «Боруссия» — 7; 4. «Спарта» — 2.

Арбитр из Нидерландов

Работать на матче в Милане УЕФА доверил судейской бригаде из Нидерландов, возглавляемой 46-летним рефери ФИФА Бьорном Кюйперсом, в активе которого 57 матчей основной сетки Лиги чемпионов.

По иронии судьбы, голландец ни разу не пересекался в еврокубках с «Интером» и целых девять раз судил поединки с участием «Барселоны» (четыре победы каталонцев, четыре ничьи и одно поражение от «Селтика» — 1:2 в 2012-м).

В активе арбитра Бьорна Кюйперса 57 поединков Лиги чемпионов

Прогноз букмекеров

Букмекеры, памятуя о том, что «Барса» уже решили все свои задачи в группе (хотя каждая победа оценивается в 2,7 млн евро), отдают серьезное предпочтение сполна мотивированному «Интеру». К примеру, контора 1xbet ставки на успех итальянцев принимает с коэффициентом 1,68, на мирный исход — 4,44, на выигрыш испанцев — 4,94. У William Hill коэффициенты — 1,61, 4,2 и 5,0 соответственно.

Состав «Интера» дешевле в два раза

По информации авторитетного портала transfermarkt de, состав «Интера» дешевле стоимости футболистов «Барселоны» более чем в два раза (567,3 млн евро против 1,18 млрд).

У итальянцев пятерка самых дорогих футболистов выглядит так: перебравшийся этим летом из английского «Манчестер Юнайтед» бельгийский нападающий Ромелу Лукаку (75 млн), словацкий защитник Милан Шкриньяр (60 млн), голландский игрок обороны Стефан де Врей и хорватский опорный полузащитник Марцело Брозович (по 50 млн), а также аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (40 млн).

Список самых дорогостоящих игроков каталонского гранда возглавляет аргентинец Лионель Месси (150 млн евро), за которым расположились французский новичок Антуан Гризманн (130 млн), его травмированный соотечественник Осман Дембеле (100 млн), немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген (90 млн) и голландский новобранец Френки де Йонг (85 млн).

В нынешней Лиге чемпионов самый дорогой игрок «Интера» Ромелу Лукаку забил всего один гол

История противостояния

В рамках еврокубков команды встречались между собой только в Лиге чемпионов. Всего было сыграно девять матчей, и лишь в одном из них «Интеру» удалось победить. В пяти поединках успех праздновали каталонцы, еще в трех случаях был зафиксирован ничейный результат (разница мячей — 12:5 в пользу «Барсы»).

Кстати, первая встреча соперников в нынешнем сезоне завершилась на «Камп Ноу» победой хозяев поля — 2:1.

Уникальное достижение вратаря «Барсы»

Немецкий голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген прославился в последнее время не только своим вратарским мастерством. После результативной передачи на форварда Антуана Гризманна в субботнем матче чемпионата Испании против «Мальорки» он единственный в топ-5 лигах Европы страж ворот, отдавший два голевых паса в текущем сезоне. Ранее тер Штеген удачно ассистировал Луису Суаресу в матче с «Хетафе» (2:0).

Марк-Андре тер Штеген

Стадион «Сан Сиро»

Знаменитая арена в Милане была построена в далеком 1925 году, после чего дважды реконструировалась — в 1956-м и в 1990-м. Домашний стадион двух непримиримых соперников — «Милана» и «Интера» — вмещает 80 018 зрителей. Примечательно, что в день матчей «Милана» в серии А стадион носит название «Сан-Сиро», когда же хозяин поединка «Интер», арена уже именуется «Джузеппе Меацца» в честь легендарного нападающего команды 1920 — 1940 годов. На матчах Лиги чемпионов УЕФА именует стадион «Сан-Сиро».

Кстати, не так давно руководители клубов пришли к выводу, что стадион устарел, и решили совместно построить новую 60-тысячную арену, на которой, в частности, пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Погода в день поединка

В день игры синоптики прогнозируют в Милане солнечную погоду без осадков. К моменту стартового свистка ожидается 3−5 градусов выше ноля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире встречу «Интер» — «Барселона»

Фото Getty Images, ФК «Интер», ФК «Барселона»

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