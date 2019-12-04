9 декабря 2019

Каждый день — одно и то же. В 4:30 очередной заплыв. Сегодня это уже (приблизительно) 5 600-й километр многолетнего плавания (умозрительного, конечно же) из Европы в Америку. Уже несколько лет переплываю океан в обратном направлении. И надеюсь, что времени, отведенного мне, должно хватить на долгожданную встречу с португальским побережьем.

Жалость к себе просто захлёстывает. Ведь понимаешь же, что все вокруг ещё спят сладким сном. Весь мир вокруг, кажется, наслаждается самыми сладкими сновидениями. Даже природа, лениво покачивая оголившимися ветками задремавших деревьев, словно спросонья вопрошает: ты чего? Даже дочкин любимчик Джек, крупная немецкая овчарка (типа сторожевой пёс!) из будки своей носа не высовывает.

А ты тут плыви… А если к утру выпадает свежий снежок, то ещё не вздумай пропустить короткую пробежку босыми ногами по скрипучему белому снегу, ровно укрывшему холодный камень дорожек. И так становится себя жалко, что просто сил никаких нет!.. Плывёшь свои 40 минут, выгребаешь метр за метром из последних сил, да ещё и представляешь весь груз забот, проблем, занудных текущих вопросов, которые сегодня предстоит решать на общем фоне ставшего хронически привычным ощущения вселенских катастроф — начиная от войны на Донбассе и заканчивая участившимися терактами в далёком, казалось бы, Лондоне.

А жалость к себе, как вы понимаете, чувство такое навязчивое и прилипучее, что с ним ведь и спорить тяжело. Да и не хочется. Жалость к себе порой даже кажется приятной — затягивающей, расслабляющей, позволяющей не ломать себя, настраиваясь на предстоящую каждодневную борьбу и противостояние, и выяснение отношений, и расставание с иллюзиями, и принятием некомфортных решений. И тут (обычно на четвёртой-пятой сотне метров) вдруг словно наступает прозрение! И жалость куда-то улетучивается. И все её аргументы в одно мгновение превращаются в контраргументы. И раннее вставание становится неоспоримым преимуществом (все ещё спят, а я уже готовлюсь к рабочему дню!), и поначалу казавшаяся холодной вода приносит неописуемое удовольствие, и длинная дистанция радует тем, что есть время спокойно — наедине с собой и в абсолютной тишине — разложить по полочкам все проблемы и вопросы, чтобы затем их рационально и правильно решить.

И десятки раз повторенные молитвы (за здравие и благополучие родных и близких, за мир и процветание своей страны) словно находят безмолвное одобрение слегка покачивающегося огонька зажжённой перед старой иконкой свечи. И с благодарностью произнесённые имена давно и недавно ушедших людей, принимавших участие в твоей судьбе, своим незримым присутствием дарят надежду и на их поддержку. И уверенность в себе набирает силу. И понимание происходящего вселяет веру в благоприятный исход. И нетерпение приступать к делам подталкивает к стремительному завершению дистанции заплыва… И пол-чашки горячего чая с лимоном кажутся самым вкусным завтраком на белом свете.

Пауло Коэльо однажды сказал, что ''одиночество тратит так много драгоценной энергии на бесполезную жалость к себе, что не остаётся времени, чтобы радоваться жизни''. Как я его понимаю. И поэтому каждый день встречаю с радостью. И благодарностью за всё…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.