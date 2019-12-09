- 10:46 Пожар в одесском колледже: оператор автовышки зелентреста спас несколько человек
- 10:45 Встреча Зеленского с Путиным в Париже: в Кремле раскрыли новые детали
- 10:38 30 метров до океана: Месси купил квартиру в фешенебельном комплексе в Майами
- 10:35 Возле Офиса президента на Банковой разбили палатки и установили металлодетекторы: в сети показали свежие фото и видео
- 10:18 НАТО не считает Россию врагом: Столтенберг сделал неожиданное признание
- 10:15 Дубль два: якутский шаман возобновил поход в Москву, чтобы изгнать Путина
- 10:15 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:13 В Закарпатье военный изрезал ножом своего сослуживца
- 09:50 Эпидемия гриппа этой зимой будет очень тяжелой: сделано важное предупреждение
- 09:47 Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь своей помолвки из-за скандала вокруг ее отца принца Эндрю
- 09:42 Пожар в одесском колледже: в учебном заведении не было пожарной сигнализации
- 09:35 От вражеского обстрела на Донбассе погиб боец ВСУ: названо имя героя
30 метров до океана: Месси купил квартиру в фешенебельном комплексе в Майами
Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, завоевавший на прошлой неделе шестой в карьере «Золотой мяч», стал владельцем недвижимости в США. По информации Realtor, форвард приобрел квартиру стоимостью 5 млн долларов в фешенебельном высотном жилом комплексе, расположенном в Майами в районе Санни Айлс Бич. Цилиндрическая «башня» имеет высоту 60 этажей и находится в 30 метрах от океана. Апартаменты аргентинца располагаются на 47-м этаже.
Всего в здании 132 квартиры, в каждой из которых три спальни и четыре ванные комнаты. Кроме того, квартиры оснащены индивидуальными лифтами для автомобилей, выполняющими функцию перемещения человека из машины в квартиру без необходимости переезда на парковку.
Не так давно сообщалось, что в будущем Месси, забивший в 702 матчах за «Барселону» 617 мячей, может продолжить карьеру в футбольном клубе «Интер» (Майами), который принадлежит Дэвиду Бекхэму.
Впрочем, в 2016 году Месси за 8,3 млн евро уже купил шикарную квартиру в Париже (350 «квадратов», шесть комнат, терраса, тренажерный зал и даже частный кинотеатр). Но в футболке «ПСЖ» его до сих пор никто не видел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси купил шикарный отель на Ибице, а также приобрел iPhone и покрыл его золотом.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.