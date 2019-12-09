30 метров до океана: Месси купил квартиру в фешенебельном комплексе в Майами

Спорт

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, завоевавший на прошлой неделе шестой в карьере «Золотой мяч», стал владельцем недвижимости в США. По информации Realtor, форвард приобрел квартиру стоимостью 5 млн долларов в фешенебельном высотном жилом комплексе, расположенном в Майами в районе Санни Айлс Бич. Цилиндрическая «башня» имеет высоту 60 этажей и находится в 30 метрах от океана. Апартаменты аргентинца располагаются на 47-м этаже.

Всего в здании 132 квартиры, в каждой из которых три спальни и четыре ванные комнаты. Кроме того, квартиры оснащены индивидуальными лифтами для автомобилей, выполняющими функцию перемещения человека из машины в квартиру без необходимости переезда на парковку.

Не так давно сообщалось, что в будущем Месси, забивший в 702 матчах за «Барселону» 617 мячей, может продолжить карьеру в футбольном клубе «Интер» (Майами), который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

Впрочем, в 2016 году Месси за 8,3 млн евро уже купил шикарную квартиру в Париже (350 «квадратов», шесть комнат, терраса, тренажерный зал и даже частный кинотеатр). Но в футболке «ПСЖ» его до сих пор никто не видел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси купил шикарный отель на Ибице, а также приобрел iPhone и покрыл его золотом.

Фото Instagram



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