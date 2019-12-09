Шоу-бизнес

Дочь Мадонны Лурдес обнажилась и приняла участие в оргии на сцене (видео)

23-летняя дочь поп-звезды Мадонны Лурдес Леон приняла участие в необычном перформансе, который состоялся в Майами. Шоу под названием Love Different, предназначенное показать разнообразие любви, организовал испанский бренд Desigual,

Как сообщает издание People, модели разного пола по очереди прошли по подиуму (последней была Лурдес), выйдя на сцену. А там принялись целоваться и снимать с себя одежду, изобразив нечто вроде оргии. Лурдес целовалась с девушкой.

Как отнеслась к этому смелому почину своей дочери Мадонна неизвестно. Однако ранее 61-летняя певица, которая сама всегда питала склонность к эротическим шоу, заявила в интервью британскому журналу Vogue: «Лурдес безумно талантлива. Я зеленею от зависти потому, что она невероятна во всем, что делает».

Мадонна и Лурдес

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Мадонны дебютировала на подиуме с обнаженной грудью.

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