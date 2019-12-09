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Спорт

Украинка защитила титул чемпионки мира по муай-тай: эффектные фото красотки

11:11 9 декабря 2019 239
Украинка защитила титул чемпионки мира по муай-тай: эффектные фото красотки
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

32-летняя Лена «Охотник» Овчинникова успешно защитила чемпионский пояс WBC в полулегком весе по муай-тай. В поединке, прошедшем во Львове, наша соотечественница по очкам победила представительницу Франции Синди «Киборг» Сильвестр.

Уже в начале боя украинка отправила соперницу в нокдаун, но та поднялась и довела бой до конца. Впрочем, судьи все равно отдали победу Овчинниковой. Таким образом, наша соотечественница сохранила титул, которым владеет с 2014 года.

Отметим, что параллельно с муай-тай Овчинникова дерется в смешанных единоборствах. Правда, два последних поединка завершились для украинки поражениями — в декабре 2017-го Лена проиграла удушающим приемом Алехандре Ларе из Венесуэлы, а в июне 2019-го уже в первом раунде техническим нокаутом уступила англичанке Кейт Джексон.

Предлагаем вам посмотреть фотографии украинской красотки, которая любит делиться эффектными снимками со своими подписчиками в соцсетях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дзюдоистка Дарья Билодид взбудоражила сеть огненным фото в красном комбинезоне.

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