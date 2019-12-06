Жгучая блонда: Дарья Билодид взбудоражила сеть огненным фото

Спорт

19-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид радует своих подписчиков в социальных сетях новыми яркими снимками. На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала красивый снимок, на котором она одета в ярко-красный комбинезон и просто испепеляет взглядом фотографа.

«Просто разбавлю зиму летней фоткой», — подписала Билодид.

«Можно поменьше огня», «Девушка Джеймса Бонда», «как Айсберг в океане», «Роковая красотка», — не скупились на комплименты в комментариях поклонники спортсменки.

Напомним, что в середине декабря Дарья примет участие в престижном турнире Qindao Masters в китайском городе Циндао, а перед этим отправилась в Карпаты, где поднялась на Говерлу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стильная Дарья Билодид погуляла по Сан-Франциско.

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