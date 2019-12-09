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Происшествия

Водитель погибла мгновенно: под Киевом произошла жуткая авария (фото)

11:20 9 декабря 2019 674
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Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом в селе Зазимье Броварского района утром 9 декабря случилось смертельное ДТП. Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и ударился о дерево, повредив переднюю часть. Водитель автомобиля погибла на месте.

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За рулем Hyundai находилась 38-летняя жительница Киевской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются, но, по данным dtp.kiev.ua, водитель не была пристегнута, что и стало для нее роковым. Без матери осталось трое детей.

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Сельские дороги в районе, где случилось ДТП, отличаются повышенной аварийностью. На прошедшей неделе там насмерть сбили пешехода. 1 ноября от нетрезвого водителя пострадала беременная женщина-пешеход. До этого на трассе, ведущей в село Зазимье, автомобиль сбил военнослужащего, шедшего по неосвещенной обочине.

Фото dtp.kiev.ua, kv.npu.gov.ua

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