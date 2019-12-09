Выкидывали портфель в мусорник и били: признания звезды сериала "Первые ласточки" (фото)

Шоу-бизнес

Украинский молодежный триллер «Первые ласточки» («Новый канал») называют главной сенсацией телесезона. Еще за неделю до официальной премьеры первая серия, показанная на YouTube, всего за сутки набрала более 150 000 просмотров! По замыслу авторов, «Первые ласточки» — проект, показывающий реальные проблемы современных подростков. Молодежный триллер, который без приукрашиваний и замалчивания показывает опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире. — Это молодежный триллер с элементами детектива и драмы, — рассказал сценарист Евгений Туник. — Сериал для подростков и родителей, потому что темы, которые мы поднимаем, идут из семьи. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет и кем станет в будущем. И, независимо от статуса семьи, проблемы могут возникнуть у каждого. В сериале пять главных героев-подростков. Роль жестокого видеоблогера Никиты сыграл молодой украинский актер Александр Рудинский, известный по работам в картинах «Подорожники», «Славяне», «11 детей из Моршина». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Александр рассказал о буллинге, отношениях с родителями, театре и отказах на пробах.

— Мой персонаж Ник не очень-то на меня похож, — признался Александр. - У него совершенно запутанная история. Он никогда не рассказывает о своей боли, все держит в себе. Знаете, такой ежик. Живет, как хочет, снимает видеопранки, смеется над одноклассницами. Но все это до определенного момента, когда его жизнь переворачивается с ног на голову. И тогда Ник моментально взрослеет, становится другим человеком. Вот этот поворот сюжета мне сразу безумно понравился. Вообще, этот сериал не жалеет зрителя, не боится его. Он заставляет задуматься.

— Буллинг в школе — одна из тем, которые поднимаются в «Первых ласточках». Вы сталкивались с подобным отношением?

— Я лично — нет. Но недавно одна моя близкая подруга рассказала, что над ней сильно издевались в младших классах. Выбрасывали ее портфель в мусорный бак, кричали на нее, даже били. Но она об этом всем боялась рассказать родителям. Помню, меня ее рассказ страшно зацепил. Наверное, сейчас я бы очень агрессивно реагировал, если бы столкнулся с чем-то подобным. Не то чтобы взял дубину и разбил кому-то голову, но принял бы довольно жесткие меры. На самом деле я считаю, что подобное обращение никто и никогда в жизни не должен терпеть.

Когда вышла первая серия, на следующие сутки на мою страницу в соцсети стали приходить отзывы. Одна мама написала такие слова, что я аж присел: «Спасибо вам большое за сериал, отныне буду смотреть по-другому на воспитание дочери. Она ровесница вашего героя в сериале». Тогда я понял, что таки не зря в профессии актера.

— А у вас с родителями были доверительные отношения?

— Да, и я им признателен за это. Ну, разве что мог пойти тайком покурить где-то, но потом получал дома от мамы за это (смеется. — Авт.). Но в каких-то важных вещах они меня всегда поддерживали, что бы это ни было. Спорт, театр…

— Значит, не были против вашего увлечения театром?

— Конечно, нет! Родители никогда не влияли на мой выбор и не спрашивали: «А кем ты хочешь быть?» Просто видели, что мне нравится играть на сцене, у меня это хорошо получается, и поддерживали.

— Вы ведь росли в Николаеве…

— Да. И, кстати, это очень пригодилось мне на площадке «Ласточек». Некоторые качества, привычки, манеры поведения героя, я заимствовал из своей «прошлой жизни». Знал, как правильно сказать ту или иную реплику. Николаев — один из самых бандитских городов в Украине. Так что уж насмотрелся, как люди общаются в разных социальных кругах. Ведь актер — он как губка впитывает в себя информацию, а потом выдает ее в нужный момент.

Было нелегко показать эмоциональный градус, когда, по сценарию, погибает одноклассница. Как такое сыграть, если сам никогда подобного не переживал?! Тогда просто садишься в тишине, ни с кем не общаешься и настраиваешься, чтобы потом выдать на максимуме. А иногда бывает наоборот: надо две минуты побегать, 50 раз отжаться, ударить себя по лицу, чтобы тебя аж трясло, — и энергия приливает.

— С недавних пор вы служите в Национальном театре имени Ивана Франко. Или все-таки кино вам ближе?

— Сложно сказать, потому что это совершенно разные эмоции. Я обожаю и театр, и кино. Да и вообще — профессию актера. Театр — это совершенно иной мир. Ты можешь готовиться к роли два-три месяца. А потом на каждом спектакле играешь, будто впервые. Сегодня может получиться, завтра — нет. А в кино у тебя всегда есть шанс на дубль. Впрочем, как и шанс вообще не пройти кастинг. И такое случалось в моей жизни. Помню, очень хотел сыграть в картине Марыси Никитюк «Коли падають дерева», но в результате роль досталась моему лучшему другу Жене Григорьеву. Но, честно, я за него только порадовался.

В общем, кино — это вам не два часа спектакля без передышки. Разные эмоции. Зато снялся в кино — и оно будет на полочке лежать, а театр — сиюсекундные впечатления и эмоции. Поэтому я наслаждаюсь этим сегодня, а кино оставляю на будущее. Театр — моя мастерская, где постоянно прокачиваю свои умения и воспитываю себя. Кино — место, где всё это могу проявить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве снимают второй сезон украинского сериала «На твоей стороне», ставшего рекордсменом по количеству просмотров на YouTube. Сыгравшая одну из главных ролей Дана Абызова рассказала «ФАКТАМ», как училась «делать операцию» в кадре.

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