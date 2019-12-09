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В смертельном ДТП под Одессой пострадали двое детей (фото)
Утром в понедельник, 9 декабря, под Одессой, между селами Выпасное и Бритовка (Белгород-Днестровский район области) столкнулись фургон и легковушка. По предварительным данным, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo допустила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу.
Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, в результате ДТП женщина погибла мгновенно, а трое ее пассажиров — мальчик и девочка 7 и 8 лет, также 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Все они госпитализированы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Еще одно смертельное ДТП произошло утром 9 декабря под Киевом. Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.
А жуткая автокатастрофа с такси, которую протаранил Lexus, вызвала в Николаеве широкий общественный резонанс, в городе взбунтовались таксисты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что смертельное ДТП произошло в Николаеве в ночь на 7 декабря. В такси Lanos врезался Lexus IS 300, погибли водитель и пассажир такси.
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