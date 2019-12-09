Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр — это удовольствие. Вы выходите из салона совсем другим человеком. Ваши ногти смотрятся, как новый гаджет, а в глазах и улыбке прочитывается вдохновение. Из чего состоит стиль? Знание трендов умножьте на хороший вкус и креатив. Зима обещает модницам нескучные тренды. Новые оттенки и эффекты мотивируют модниц быть еще красивее. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.

— Этой зимой актуальны оттенок красного Ferrari, ночной синий и белый, — говорит Каталина Мунтян. — Очень эффектно смотрятся сверкающие ногти, маникюр с эффектом пузырьков, а также с эффектом изморози, инея. Пожалуй, последние можно назвать зимним хитом.

Красный цвет – один из фаворитов зимы в нейл-арте

— Какую длину и форму предпочесть?

— Выберите миндалевидные ногти средней длины. Также актуальны короткие ногти.

— А что в антитренде? Это очень важно знать, чтобы не выглядеть старомодно.

— С моей точки зрения, в антитренде чересчур длинные ногти.

— Какие идеи маникюра посоветуете для новогодне-рождественских праздников?

— Например, черные бархатные ногти с золотым или серебряным декором. Красное покрытие дополните белыми звездами или снежинками. Используйте золотую или серебряную фольгу для декора синих, серых и нюдовых ногтей. Праздник есть праздник. Дайте волю фантазии. Ваш маникюр должен быть необычным, а для этого нужны смелость и решительность.

Маникюр с эффектом инея – один из хитов зимы

— Как лучше сочетать зимой маникюр с гардеробом? Это задача не из легких. Ваш пуховик может быть красным, сапожки синими, а платье под пальто зеленым.

— В такой ситуации выручит нюд. Он всегда уместен. Если ваш гардероб слишком пестрый, нюд гармонизирует ваш образ.

— По поводу тандема помады и лака для ногтей существует множество разных мнений. Одни считают, что они должны быть одного цвета, другие считают это едва ли не моветоном. А с вашей точки зрения, какой вариант лучше всего?

— Действительно есть сторонницы того, чтобы подбирать лак для ногтей и помаду в тон. Однако это не является правилом. Мой совет таков. Если покрытие ногтей выдержано в теплой гамме, то и помада должна быть в ней. Если в холодной — соответственно. Разнобой приведет к дисгармонии. Любая помада будет хорошо смотреться с натуральными нюдовыми ногтями.

Уже сегодня нужно продумать, каким будет праздничный маникюр

— Какой маникюр уместен в офисе, а какой посоветуете для спортзала и путешествий?

— Лучшие варианты для офиса — нюд, пастель или французский маникюр. Это выбор в пользу элегантности. Если вы посещаете спортзал и хотите выглядеть стильно, посоветую короткие ногти с ярким покрытием. Для отдыха, торжеств выбирайте гламур. А для путешествий — беби-бумер без кристаллов.

— Какой маникюр выбирают счастливые женщины?

— Есть два варианта. Либо нюд, либо так называемые сильные цвета — желтый, черный, красный, терракотовый. Таковы мои наблюдения.

Ночной синий очень красиво смотрится с блестками

— Всегда интересно знать, какой маникюр выбирает нейл-стилист для себя. И именно этот вопрос я хочу вам задать.

— Мне нравятся овальные красные ногти. Просто и элегантно. Красный цвет — женственный, чувственный.

— Зима — красивое время года. Однако и проблем в это время у нашей кожи немало. Она порой становится чрезмерно сухой. Как ухаживать за руками в холодное время года?

— Прежде всего носите перчатки или варежки. Они защитят и кожу, и ногти. Пользуйтесь кремом для рук ежедневно. Применяйте масло для кутикулы — к примеру, оливковое или кокосовое.

— Елена, как вы считаете, какой маникюр будет актуален в будущем?

— Думаю, нас ждет немало инноваций, однако классика останется востребованной во все времена. Утонченность и элегантность сопутствуют хорошему вкусу.

Каталина Мунтян: «Создавать новые необычные дизайны – моя страсть»

— Может ли маникюр прибавить годы или сделать женщину моложе?

— Красивый маникюр отвлекает от мыслей о возрасте. Им любуешься, восхищаешься. Конечно, хорошо смотрится он только на ухоженных руках.

— Способен ли стильный маникюр изменить судьбу женщины?

— Стильный маникюр может изменить саму женщину, она станет красивее. А красота может привлечь удачу.

— Как вы пришли в профессию?

— Когда родился второй ребенок, я искала работу с гибким графиком. И подумала, почему бы не заняться маникюром. В этой профессии важно обладать не только способностями, но и терпением. У меня оно, к счастью, есть. Делая маникюр, нужно стремиться к совершенству. Мне нравится моя работа, потому что люблю видеть людей счастливыми. В их улыбках я черпаю вдохновение. А еще вдохновляюсь красотой природы. Мне еще предстоит многому учиться — и я делаю это постоянно. Создавать новые необычные дизайны — моя страсть.

— Какой лучший комплимент вы слышали от клиентки?

— Я была счастлива, когда клиентка мне сказала, что гости на свадьбе восхищались не столько ее платьем, сколько дизайном ногтей. У нее был маникюр с эффектом омбре. Он смотрелся очень элегантно. Этот маникюр я обычно рекомендую невестам. И знаете, никто еще не остался недовольным.

— Каталина, бывали ли вы в Украине?

— Я каталась на лыжах в Буковеле. Красивая природа, гостеприимство, вкусная еда — все это приятные моменты. Мне очень понравилось в Украине. Знаю, что украинские женщины ценят красивый стильный маникюр. В Киеве и других городах страны есть много прекрасных нейл-стилистов, которые восхищают новыми идеями, с интересом следят за тенденциями и принимают участие в их создании. Желаю читательницам «ФАКТОВ» быть стильными, красивыми и счастливыми. Не за горами Новый год. А это значит, что появятся новые тренды в нейл-арте. Следите за ними — это очень увлекательно!

Ранее о модных тенденциях в нейл-арте, в том числе об эффекте «северное сияние», «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Лаура Гаврилеску.

Фото из альбома Каталины Мунтян

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter