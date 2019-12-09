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Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)
Стильный маникюр — это удовольствие. Вы выходите из салона совсем другим человеком. Ваши ногти смотрятся, как новый гаджет, а в глазах и улыбке прочитывается вдохновение.
Из чего состоит стиль? Знание трендов умножьте на хороший вкус и креатив. Зима обещает модницам нескучные тренды. Новые оттенки и эффекты мотивируют модниц быть еще красивее.
О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Каталина Мунтян.
— Этой зимой актуальны оттенок красного Ferrari, ночной синий и белый, — говорит Каталина Мунтян. — Очень эффектно смотрятся сверкающие ногти, маникюр с эффектом пузырьков, а также с эффектом изморози, инея. Пожалуй, последние можно назвать зимним хитом.
— Какую длину и форму предпочесть?
— Выберите миндалевидные ногти средней длины. Также актуальны короткие ногти.
— А что в антитренде? Это очень важно знать, чтобы не выглядеть старомодно.
— С моей точки зрения, в антитренде чересчур длинные ногти.
— Какие идеи маникюра посоветуете для новогодне-рождественских праздников?
— Например, черные бархатные ногти с золотым или серебряным декором. Красное покрытие дополните белыми звездами или снежинками. Используйте золотую или серебряную фольгу для декора синих, серых и нюдовых ногтей. Праздник есть праздник. Дайте волю фантазии. Ваш маникюр должен быть необычным, а для этого нужны смелость и решительность.
— Как лучше сочетать зимой маникюр с гардеробом? Это задача не из легких. Ваш пуховик может быть красным, сапожки синими, а платье под пальто зеленым.
— В такой ситуации выручит нюд. Он всегда уместен. Если ваш гардероб слишком пестрый, нюд гармонизирует ваш образ.
— По поводу тандема помады и лака для ногтей существует множество разных мнений. Одни считают, что они должны быть одного цвета, другие считают это едва ли не моветоном. А с вашей точки зрения, какой вариант лучше всего?
— Действительно есть сторонницы того, чтобы подбирать лак для ногтей и помаду в тон. Однако это не является правилом. Мой совет таков. Если покрытие ногтей выдержано в теплой гамме, то и помада должна быть в ней. Если в холодной — соответственно. Разнобой приведет к дисгармонии. Любая помада будет хорошо смотреться с натуральными нюдовыми ногтями.
— Какой маникюр уместен в офисе, а какой посоветуете для спортзала и путешествий?
— Лучшие варианты для офиса — нюд, пастель или французский маникюр. Это выбор в пользу элегантности. Если вы посещаете спортзал и хотите выглядеть стильно, посоветую короткие ногти с ярким покрытием. Для отдыха, торжеств выбирайте гламур. А для путешествий — беби-бумер без кристаллов.
— Какой маникюр выбирают счастливые женщины?
— Есть два варианта. Либо нюд, либо так называемые сильные цвета — желтый, черный, красный, терракотовый. Таковы мои наблюдения.
— Всегда интересно знать, какой маникюр выбирает нейл-стилист для себя. И именно этот вопрос я хочу вам задать.
— Мне нравятся овальные красные ногти. Просто и элегантно. Красный цвет — женственный, чувственный.
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— Зима — красивое время года. Однако и проблем в это время у нашей кожи немало. Она порой становится чрезмерно сухой. Как ухаживать за руками в холодное время года?
— Прежде всего носите перчатки или варежки. Они защитят и кожу, и ногти. Пользуйтесь кремом для рук ежедневно. Применяйте масло для кутикулы — к примеру, оливковое или кокосовое.
— Елена, как вы считаете, какой маникюр будет актуален в будущем?
— Думаю, нас ждет немало инноваций, однако классика останется востребованной во все времена. Утонченность и элегантность сопутствуют хорошему вкусу.
— Может ли маникюр прибавить годы или сделать женщину моложе?
— Красивый маникюр отвлекает от мыслей о возрасте. Им любуешься, восхищаешься. Конечно, хорошо смотрится он только на ухоженных руках.
— Способен ли стильный маникюр изменить судьбу женщины?
— Стильный маникюр может изменить саму женщину, она станет красивее. А красота может привлечь удачу.
— Как вы пришли в профессию?
— Когда родился второй ребенок, я искала работу с гибким графиком. И подумала, почему бы не заняться маникюром. В этой профессии важно обладать не только способностями, но и терпением. У меня оно, к счастью, есть. Делая маникюр, нужно стремиться к совершенству. Мне нравится моя работа, потому что люблю видеть людей счастливыми. В их улыбках я черпаю вдохновение. А еще вдохновляюсь красотой природы. Мне еще предстоит многому учиться — и я делаю это постоянно. Создавать новые необычные дизайны — моя страсть.
— Какой лучший комплимент вы слышали от клиентки?
— Я была счастлива, когда клиентка мне сказала, что гости на свадьбе восхищались не столько ее платьем, сколько дизайном ногтей. У нее был маникюр с эффектом омбре. Он смотрелся очень элегантно. Этот маникюр я обычно рекомендую невестам. И знаете, никто еще не остался недовольным.
— Каталина, бывали ли вы в Украине?
— Я каталась на лыжах в Буковеле. Красивая природа, гостеприимство, вкусная еда — все это приятные моменты. Мне очень понравилось в Украине. Знаю, что украинские женщины ценят красивый стильный маникюр. В Киеве и других городах страны есть много прекрасных нейл-стилистов, которые восхищают новыми идеями, с интересом следят за тенденциями и принимают участие в их создании. Желаю читательницам «ФАКТОВ» быть стильными, красивыми и счастливыми. Не за горами Новый год. А это значит, что появятся новые тренды в нейл-арте. Следите за ними — это очень увлекательно!
Ранее о модных тенденциях в нейл-арте, в том числе об эффекте «северное сияние», «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Лаура Гаврилеску.
Фото из альбома Каталины Мунтян
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