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Предложенный депутатами законопроект по решению проблем в области альтернативной энергетики является компромиссным, большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Об этом заявила член Комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



«Предварительно были проведены переговоры с крупнейшими игроками рынка. По большому счету, там около 75 подписали письмо на наш комитет с поддержкой таких условий. Уверены, что большинство на рынке уже задекларировали свои позиции, они соглашаются на такую добровольную реструктуризацию. Я понимаю, что у локальных украинских игроков сложная ситуация с финансированием, но мы с ними тоже, думаю, найдем взаимопонимание», — сказала Буймистер.



Она подчеркнула, что добровольность в реструктуризации является ключевой позицией, ведь только в таком случае можно обеспечить дальнейшее развитие «зеленой» энергетики в Украине, в которую за последние годы было инвестировано миллиарды евро.



«Это рынок, на который зашли уже 5 миллиардов евро инвестиций. Весь мир движется в сторону „зеленых“ инвестиций. Мы просто не можем позволить себе этот рынок убить, когда он только начинает развиваться. Мы видели такие примеры в Польше. Это влияет на экономику просто ужасно. А добровольность — она обеспечивает то, что так инвесторы понимают, что тариф у нас был исторически завышен, и это мы все говорим откровенно, и мы должны называть вещи своими именами», — отметила Буймистер.



По ее мнению, предложенный депутатами Комитета по вопросам экономического развития законопроект, является компромиссным, и она надеется на его поддержку Верховной Радой.



«Мы смогли найти понимание с правительством, с министерством. Поэтому это единственный возможный на сегодня компромисс с рынком. Я думаю, что и народные депутаты, в комитете (по энергетике и ЖКХ. — Авт.) работают, они просто увидят, что это действительно наша попытка спасти рынок, и поддержат нас», — сказала Буймистер.



Она также отметила, что законопроект необходимо принимать как можно быстрее и запускать процесс переговоров и подписания соглашений с игроками рынка.



«Я думаю, что этот закон можно принять достаточно быстро, потому что нам действительно нужно запускать процесс переговоров и подписания изменений в соглашения с рынком. Поэтому если мы как можно скорее примем этот закон, то можем рассчитывать, что Украина будет получать уже порядка 93 миллионов евро. Поэтому тянуть здесь нет смысла», — сказала Буймистер.



Напомним, проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019. Он позволит развивать «зеленую» энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестпривлекательности Украины.

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