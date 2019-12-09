Мир

Накануне «нормандского саммита» у Меркель поставили точку в вопросе снятия санкций с России

В понедельник, 9 декабря, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал заявление о санкциях, которые применены к России. Ранее США утвердили санкции против газопровода «Северный поток-2».

Как сообщает издание Цензор.НЕТ, пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ процитировала в Twitter главу МИД Германии Хайко Мааса.

«Российский вклад в поиск мира в Украине является ключом к улучшению отношений между ЕС и Россией. Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двое граждан РФ попытались в обход санкций приобрести в США турбину для глубоководного бурения в Арктике — теперь им грозят внушительные сроки заключения.

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