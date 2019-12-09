23.57 / 23.80 26.02 / 26.39
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Экс-министра транспорта Украины Рудьковского отправили в тюрьму в России

14:59 9 декабря 2019 686
рудьковский
Инф. «ФАКТОВ»

В России дали два года колонии бывшему украинскому политику и экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. На скамью подсудимых в Москве Рудьковский попал после того, как засветился на акции протеста под российским посольством в Киеве. Протесты под дипучреждением киевляне устроили после того, как стало известно о сбитом Ил-76 с украинскими десантниками возле аэропорта в Луганске.

За брошенный в посольство камень в 2014 году Рудьковскому грозило шесть лет российской тюрьмы. Политик на суде полностью признал вину и получил два года колонии общего режима. Об этом сообщили российские СМИ.

Напомним, на акции под посольством РФ Рудьковский несмотря на то, что бросил камень в здание, все равно был облит зеленкой. Экс-министру не простили его прошлых «заслуг» во времена при власти. От Рудьковского требовали продать его Lexus, а деньги передать украинской армии.

Украину Рудьковский покинул в 2014 году после того, как стал фигурантом дела о похищении экс-главы «Нефтегаздобычи» Олега Семинского.

Весной 2018 года бывшего украинского политика задержали в ОАЭ за поддельный иракский паспорт. Позднее подозрения в подделке документов не подтвердились, экс-министра отпустили.

28 сентября 2018 года Рудьковский был задержан в московском аэропорту «Внуково». Выяснилось, что уже два года против политика заочно ведется дело о порче дипломатического имущества. В ноябре 2018 года дело попало в суд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Свобода слова Савика Шустера

Шоу Савика Шустера поймали на очевидной манипуляции: сеть обсуждает видео

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Кот в емкости

Коты — это жидкость: подборка смешных фото и видео, доказывающих этот факт

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер