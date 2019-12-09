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Экс-министра транспорта Украины Рудьковского отправили в тюрьму в России
В России дали два года колонии бывшему украинскому политику и экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому. На скамью подсудимых в Москве Рудьковский попал после того, как засветился на акции протеста под российским посольством в Киеве. Протесты под дипучреждением киевляне устроили после того, как стало известно о сбитом Ил-76 с украинскими десантниками возле аэропорта в Луганске.
За брошенный в посольство камень в 2014 году Рудьковскому грозило шесть лет российской тюрьмы. Политик на суде полностью признал вину и получил два года колонии общего режима. Об этом сообщили российские СМИ.
Напомним, на акции под посольством РФ Рудьковский несмотря на то, что бросил камень в здание, все равно был облит зеленкой. Экс-министру не простили его прошлых «заслуг» во времена при власти. От Рудьковского требовали продать его Lexus, а деньги передать украинской армии.
Украину Рудьковский покинул в 2014 году после того, как стал фигурантом дела о похищении экс-главы «Нефтегаздобычи» Олега Семинского.
Весной 2018 года бывшего украинского политика задержали в ОАЭ за поддельный иракский паспорт. Позднее подозрения в подделке документов не подтвердились, экс-министра отпустили.
28 сентября 2018 года Рудьковский был задержан в московском аэропорту «Внуково». Выяснилось, что уже два года против политика заочно ведется дело о порче дипломатического имущества. В ноябре 2018 года дело попало в суд.
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