Шоу-бизнес

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Хоакин Феникс вошли в число номинантов на "Золотой глобус"

В понедельник, 9 декабря, стали известны номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус», которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она уступает по значимости только «Оскару». У «Золотого глобуса» гораздо больше номинаций, чем у премии Американской киноакадемии, потому что награждают не только киноленты, но и телесериалы. Представляем претендентов 2019 года.

В категории «Лучшая кинодрама» представлены: «1917», «Брачная история», «Ирландец», «Джокер», «Два Папы».

В номинацию «Лучшая кинокомедия или мюзикл» включены «Ножи наголо», «Однажды в… Голливуде», «Кролик Джоджо», «Меня зовут Долемайт», «Рокетмен».

За право называться лучшим анимационным фильмом года борьбу ведут «История игрушек 4», «Король Лев», «Ледяное сердце II», «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено».

В категории «Лучший иностранный фильм» оказались «Боль и слава» (Испания), «Паразиты» (Южная Корея), «Прощание» (Китай — США), «Отверженные» (Франция), «Портрет девушки в огне» (Франция).

В номинации «Лучший драматический киноактер» представлены Адам Драйвер («Брачная истоиия»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Кристиан Бейл («Аутсайдеры»), Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

За право называться лучшей драматической киноактрисой ведут борьбу Шарлиз Терон («Секс-бомба»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Синтия Эриво («Гарриет»).

Очень жесткая конкуренция в категории «Лучший комедийный киноактер». Пятерка претендентов выглядит так: Дэниел Крэйг («Ножи наголо»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Эдди Мерфи («Меня зовут Долемайт»), Тэрон Эджертон («Рокетмен») и 12-летний дебютант Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»).

Номинация «Лучшая комедийная киноактриса» представлена пятью претендентками: Ана де Армас («Ножи наголо»), Аквафина («Прощание»), Кейт Бланшетт («Куда ты пропала, Бернадетт»), Эмма Томпсон («В прямом эфире»), Бини Фелдштейн («Образование»).

А теперь посмотрите, что творится в категории «Лучший киноактер второго плана»! Аль Пачино и Джо Пеши («Ирландец»), Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»). Пятерка поистине великолепная!

В номинации «Лучшая киноактриса второго плана» представлены Кэти Бйтс («Ричард Джуэлл»), Аннетт Бенинг («Отчет о пытках»), Марго Робби («Секс-бомба»), Лора Дерн («Брачная история»), Дженнифер Лопес («Стриптизерши»).

В категории «Лучший кинорежиссер» на победу претендуют Мартин Скорсезе («Ирландец»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»), Сэм Мендес («1917»), Тодд Филлипс («Джокер») и Пон Чжун Хо («Паразиты»).

А теперь перейдем к основным телевизионным категориям.

Лучший драматический сериал — «Большая маленькая ложь» (2-й сезон), «Наследники» (2-й сезон), «Убивая Еву» (2-й сезон"), «Корона» (3-й сезон), «Утреннее шоу» (1-й сезон).

Лучший комедийный сериал — «Дрянь» (2-й сезон), «Метод Комински» (2-й сезон), «Барри» (1-й сезон), «Политик» (1-й сезон), «Невероятная миссис Мэйзел» (3-й сезон).

Лучший мини-сериал или телефильм — «Невероятное», «Чернобыль», «Уловка-22», «Самый громкий голос», «Фосси/Вердон».

Лучший актер в драматическом сериале — Кит Харингтон («Игра престолов»), Билли Портер («Поза»), Брайан Кокс («Наследники»), Рами Малек («Мистер Робот»), Тобайас Мензис («Корона»).

Лучшая актриса в драматическом сериале — Дженнифер Анистон («Утреннее шоу»), Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Оливия Колман («Корона»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Джоди Комер («Убивая Еву»).

Лучший актер в комедийном сериале — Майкл Дуглас («Метод Комински»), Пол Радд («Жизнь с самим собой»), Билл Хэйдер («Барри»), Бен Платт («Политик»), Рами Юссеф («Рами»).

Лучшая актриса в комедийном сериале — Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Наташ Лионн («Жизнь матрешки»), Кирстен Данст («Становясь богом в центральной Флориде»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Рэйчел Броснан («Невероятная миссис Мэйзел»).

Лучший телеактер второго плана — Алан Аркин («Метод Комински»), Генри Уинклер («Барри»), Эндрю Скотт («Дрянь»), Киран Калкин («Наследники»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль»).

Лучшая телеактриса второго плана — Мерил Стрип («Большая маленькая ложь»), Тони Коллетт («Невероятное»), Эмили Уотсон («Чернобыль»), Хелена Бонэм Картер («Корона»), Патриция Аркетт («Притворство»).

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Джаред Харрис («Чернобыль»), Саша Барон Коэн («Шпион»), Расселл Кроу («Самый громкий голос»), Кристофер Эбботт («Уловка-22»), Сэм Рокуэлл («Фосси/Вердон»).

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Хелен Миррен («Екатерина Великая»), Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»), Джои Кинг («Притворство»), Кейтлин Девер («Невероятное»), Мерритт Уивер («Невероятное»).

Добавим, что 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 6 января 2020 года. Список прошлогодних номинантов смотрите здесь. В числе лауреатов «Золотого глобуса» уходящего года были Рами Малек, Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и другие.

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