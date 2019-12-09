Это было моральное потрясение: экс-участник «Х-фактора» о закулисье проекта (фото)

Шоу-бизнес

Второй эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) покинул подопечный Насти Каменских Артем Забелин. Для многих это стало большой неожиданностью — именно Артема называли одним из явных претендентов на победу в шоу. Артем — опытный артист, начинавший свою карьеру десять лет назад в молодежной группе «Нереальные пацаны». Затем были годы творческой работы за границей и случайное попадание на «Х-фактор». Прощаясь с Забелиным, Оля Полякова сказала, что он уже полностью состоявшийся артист и она с удовольствием придет на его концерт. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», Артем Забелин рассказал о проблемах с голосом, отношениях с Настей и назвал имя своего фаворита.

— Артем, многие видели именно в вас победителя юбилейного сезона.

— А я был готов к тому, что могу покинуть проект. Просто всегда морально себя настраиваю на худшее, чтобы потом не разбивалось мое сердце. Конечно, обидно, что я ушел на втором эфире. Это был такой, экватор, середина проекта. Очень хотелось пройти в третий, чтобы спеть медленную песню, открыть душу, свое сердце. Ну ничего…

— Как полагаете, чего вам все-таки не хватило?

— Даже не знаю. Я старался делать все, что от меня зависело. Помню, что сказал мне на последнем эфире Игорь Кондратюк, обращая внимание на то, что мой стиль не совсем понятен зрителю. Но это больше претензия не ко мне, а к продюсерам проекта. Я ведь не сам выбирал репертуар. Просто они видели, что я — парень подвижный, танцую, пою. Но «Х-фактор» — шоу, где, видимо, больше заходят лирические песни. Вот и собирался показать их на третьем эфире.

— Вы достаточно самоуверенно заявляли, что конкурентов у вас на этом проекте нет.

— Но никто из участников этого сезона, как я, не пел и не танцевал одновременно. Я лишь это имел в виду. Понятно, что все мы конкуренты и все равны. У каждого — свой талант, и свои плюсы. Но на самом деле у меня со всеми участниками прекрасные отношения. Никто никому палки в колеса не вставлял.

— Некоторые сравнивали вас с Димой Монатиком, который также был на «Х-факторе» и не смог дойти до финала.

— Он тоже танцевал и пел, и многие сейчас говорят о нашей схожести. Не скрою, мне это приятно и льстит. Я тоже хочу себя позиционировать, как разноплановый артист. Поэтому, даже, если мне не нравился выбор песен на «Х-факторе», я делал, как видели это продюсеры. Просто выполнял свою задачу, показывая, что для меня нет ничего невозможного. Так я проявлял свой характер и работоспособность.

— Что стало для вас самым сложным на проекте?

— Эмоционально самым сложным стал для меня второй эфир. Мое выступление было завершающим, и я должен был сделать это красиво. Боялся, что могу перегореть, слишком долго пришлось ждать своего выхода. Выступил, и тут же стали объявлять результаты голосования. Я оказался в номинации, и это было для меня моральным потрясением. Потом была песня за жизнь и решение судей. Мне было очень сложно. Буквально за полчаса решилась моя дальнейшая судьба в проекте. В общем, руки холодели и сердечку пришлось попрыгать. А потом я расслабился, понимая, что все равно так бы произошло — рано или поздно.

— Неужели не было мыслей о том, что вы можете победить?!

— Я не хотел побеждать. Для меня победой стало то, что я выступал на сцене. Именно от этого я получаю колоссальное удовольствие. А стану я победителем или нет… Не мне решать. Главное, чтобы зрителям нравилось то, что я показываю.

— Настя Каменских заявила, что будет вас поддерживать.

— Пока это никакого развития это не получило. Но Настя действительно говорила, что будет всячески мне помогать. Если это произойдет, я буду самым счастливым человеком! Признаюсь, мне очень хотелось бы попасть на лейбл MOZGI. Я бы, наверное, быстро влился в струю, и у меня бы все получилось.

— Известно, что вы долгое время были за границей.

— В Китае. Но последний год я нахожусь в Украине. Вернулся, чтобы сделать операцию на голосовых связках. Я слишком усердно работал последние годы и травмировал свой голос. Многие говорили, что я слишком самоуверенно веду себя на сцене. Но, что вы хотите, если я четыре года каждый день выступал! Без перерывов. Поэтому — это была не уверенность, а опыт. Я выходил на сцену «Х-фактора» не как конкурсант, а как сольный вокалист. Я привык оставлять волнение за кулисами. Только в таком случае можно сделать настоящее шоу. У меня по протяжении «Х-фактора» не было желания быть «выше, быстрее, сильнее». Я не расценивал это как конкурс. Это шоу-талантов, вот я выходил и показывал свой. Как говорят на молодежном сленге «на уверенном».

— Почему не остались в Китае?

— Из-за проблем с голосом — я не мог разговаривать, просто шипел и рычал. Пришлось вернуться, чтобы сделать операцию. И спустя месяц после операции я, за компанию со своей подругой, пошел на кастинг «Х-фактора». Помню, сильно переживал — голос перестал слушаться, словно заново учишься.

Пока я решил остаться в Украине, хочу отпраздновать с мамой Новый год. Дальше будет видно. Если поступят какие-то предложения по работе — останусь. В противном случае вернусь в Китай и буду зарабатывать деньги на свое творчество.

— Как думаете, кто может оказаться победителем десятого сезона?

— Сложно сказать. Все ребята хороши. И Антон Вельбой из моей команды тоже. Он может победить, и это будет отличным стартом в его карьере. Но на самом деле я буду болеть за каждого из них. Пусть победу одержит сильнейший!

Как проходил второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» и видео выступлений участников смотрите здесь.



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