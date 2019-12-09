Эксперты назвали законопроект 2543 более лояльным к инвестору, чем правительственный

Политика

Законопроект 2543, в котором предусмотрена добровольная реструктуризация «зеленого» тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем правительственный законопроект. Законопроект 2543 сможет обеспечить дальнейшее развитие возобновляемой энергетики. Такое мнение озвучили эксперты отрасли.

Председатель правления ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда» Наталья Андрусевич отметила, что решение проблем в области альтернативной энергетики требовало комплексного обсуждения с инвесторами, ведь принятие решений без учета их мнения — в случае с правительственным законопроектом — имело бы негативные последствия для страны.

«Конечно, это несправедливо, когда сначала государство объявляло высокие тарифы, пришел инвестор, и тут такая ситуация, что мы передумали и мы не вытягиваем эти условия. То есть понятно, что надо идти на какие-то переговоры. Это требует комплексного обсуждения и, в частности с инвесторами, для того, чтобы они все-таки остались и это все работало», — сказала Андрусевич.

По мнению директора ассоциации «Европейско-украинского энергетического агентства» Александры Гуменюк, предложенный депутатами комитета ВР по вопросам экономического развития законопроект № 2543, предусматривающий добровольную реструктуризацию «зеленого» тарифа, является лучшим вариантом для инвесторов, чем обнародованные ранее условия от правительства. И подавляющее большинство инвесторов его поддерживают.

«С точки зрения инвесторов и с моей точки зрения, он более лоялен к бизнес-климату и поддержанию возобновляемых источников в Украине по сравнению с объявленной министерством концепцией законопроекта. Сейчас у нас все члены агентства, инвесторы ведут внутреннюю дискуссию и формируют свою позицию по этому зарегистрированному законопроекту. Пока что на 90% поддерживают такой законопроект (№ 2543. — Авт.)», — сказала Гуменюк.

Представитель Atlas global energy Станислав Жмуцкий также считает, что предложенные законопроектом № 2543 условия являются приемлемыми для инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине.

«То, что они предлагают срок действия зеленого тарифа — 15 лет, это, конечно, для нас очень хорошо, и период окупаемости в таком случае у нас будет не 7−8 лет, как раньше было, а 8−9 лет, до 10. То есть 5 лет мы генерируем доходную часть. Это для инвесторов очень хорошо», — отметил Жмуцкий.

Напомним, проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

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