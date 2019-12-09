Путин остался доволен переговорами с Зеленским (видео)

Украина

Президент России Владимир Путин первым прокомментировал свою полуторачасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским», — сообщил российский Telegram-канал «Раньше всех».

Через некоторое время в сети сообщили, что президентам удалось пообщаться и в формате «тет-а-тет» (в течение 5−10 минут). Все остальное время рядом с ними находились члены делегаций, в частности, представители «Газпрома» и «Нафтогаза».

В настоящее время президенты ушли на совместный ужин, после которого саммит «четверки» продолжится.

Его итогом станет совместная пресс-конференция всех лидеров.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео первой встречи президентов Путина и Зеленского.

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