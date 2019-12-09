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Путин остался доволен переговорами с Зеленским (видео)
Президент России Владимир Путин первым прокомментировал свою полуторачасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским», — сообщил российский Telegram-канал «Раньше всех».
Через некоторое время в сети сообщили, что президентам удалось пообщаться и в формате «тет-а-тет» (в течение 5−10 минут). Все остальное время рядом с ними находились члены делегаций, в частности, представители «Газпрома» и «Нафтогаза».
В настоящее время президенты ушли на совместный ужин, после которого саммит «четверки» продолжится.
Его итогом станет совместная пресс-конференция всех лидеров.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео первой встречи президентов Путина и Зеленского.
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