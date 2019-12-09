23.56 / 23.80 26.02 / 26.39
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Путин остался доволен переговорами с Зеленским (видео)

22:25 9 декабря 2019 207
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин первым прокомментировал свою полуторачасовую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским», — сообщил российский Telegram-канал «Раньше всех».

Через некоторое время в сети сообщили, что президентам удалось пообщаться и в формате «тет-а-тет» (в течение 5−10 минут). Все остальное время рядом с ними находились члены делегаций, в частности, представители «Газпрома» и «Нафтогаза».

В настоящее время президенты ушли на совместный ужин, после которого саммит «четверки» продолжится.
Его итогом станет совместная пресс-конференция всех лидеров.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео первой встречи президентов Путина и Зеленского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

школьный стул

Школьник попал в реанимацию из-за шутки с перевернутым стулом: детали жуткого ЧП в Николаеве

Жанна Фриске с сестрой Натальей

Тщательно готовился к смерти Жанны: сестра Фриске шокировала обвинением в адрес Шепелева (видео)

Нормандская встреча

Нормандская встреча: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Путина (видео)

Анджелина Джоли

Взялась за старое: Анджелина Джоли закрутила роман с актрисой на 12 лет младше нее (фото красотки)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер