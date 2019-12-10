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Сайт "Миротворец" закрывается: что произошло
Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», созданный в августе 2014 года, объявил о закрытии сайта myrotvorets. center и всех его «зеркал».
«10 декабря 2019 года в 18:00 на радость медиаб… ям, боевикам и российским наемникам, а также с учетом некоторых объективных обстоятельств, мы полностью останавливаем серверы „Миротворца“, а именно: сайт myrotvorets. center и все его „зеркала“. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе. Все остальные проекты Центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме», — говорится в сообщении.
Эксклюзивный материал об одной из операций «Миротворца» «Ваш муж — наемник. Он согласился убивать мирных людей за 150 тысяч в месяц» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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