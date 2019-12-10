Мир

Кровавая бойня в клинике в Чехии: фото стрелка и новые данные о погибших

В Чехии увеличилось число жертв бойни в университетской больнице города Острава. Как сообщили в полиции, на данный момент известно о шести погибших.

Кроме того, в сеть выложили фото предполагаемого стрелка, который скрылся с места происшествия.

Отметим, что сначала в полиции заявили о нескольких стрелках, однако затем стало известно, что злоумышленник был один.

Мотивы его действий устанавливаются.

Напомним, в начале декабря мужчина в России расстрелял случайную прохожую, думая, что находится в видеоигре.

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