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Кровавая бойня в клинике в Чехии: фото стрелка и новые данные о погибших

10:42 10 декабря 2019 99
Кровавая бойня в клинике в Чехии: фото стрелка и новые данные о погибших
Инф. «ФАКТОВ»

В Чехии увеличилось число жертв бойни в университетской больнице города Острава. Как сообщили в полиции, на данный момент известно о шести погибших.

Кроме того, в сеть выложили фото предполагаемого стрелка, который скрылся с места происшествия.

Отметим, что сначала в полиции заявили о нескольких стрелках, однако затем стало известно, что злоумышленник был один.

Мотивы его действий устанавливаются.

Напомним, в начале декабря мужчина в России расстрелял случайную прохожую, думая, что находится в видеоигре.

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