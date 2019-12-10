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Гончарук допускает новую «газовую войну» с Россией
Переговоры Украины по транзиту газа продолжаться — с «газовой войной» или без нее. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук, по итогам переговоров в Париже, написал в своем Facebook.
«Участие в переговорах в нормандской формате для Украины — большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии», — подчеркнул Гончарук.
Он отметил, самое главное, что на встрече договорились о прекращении огня и об обмене пленными на «всех на всех», а значит, скоро еще 72 украинца вернутся домой.
Удалось продвинуться и в решении газовой проблемы.
«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно — с „газовой войной“. Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража», — написал Гончарук.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что вероятность подписать контракт на транзит газа с Россией на несколько лет после двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стала больше. Также он добавил, что Украина готова взять газом 3 миллиарда долларов, которые в суде проиграл «Газпром».
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