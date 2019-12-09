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Саммит "нормандской четверки": все подробности встречи Зеленского с Путиным, Меркель и Макроном в Париже
9 декабря в Париже состоится Нормандский саммит, участниками которого станут лидеры Украины, России, Франции и Германии. На саммите будет обсуждаться установление мира на Донбассе. Кроме того, президент Украины запланировал встречу с лидером РФ, чтобы поднять вопросы, не связанные напрямую с мирным планом по Донбассу, в том числе освобождение пленных украинцев.
Саммит запланирован на 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). До начала рабочей сессии у Зеленского будут встречи с хозяином мероприятия — президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Офис украинского президента обнародовал график встреч, но время и длительность двусторонних переговоров Зеленский — Путин там не указано.
Переговоры в нормандском формате, как ожидается, продлятся чуть более двух часов, после чего стороны сделают совместное заявление, ответят на вопросы журналистов.
В команде Зеленского говорят, что на саммите не планируется обсуждать особый статус для Донбасса — предварительно нужна дискуссия внутри Украины. В Кремле намекают, что стороны могут подписать ни к чему не обязывающее заявление. А политический эксперт Владимир Воля в интервью «ФАКТАМ» выразил уверенность, что все участники встречи после саммита будут говорить о своей большой победе, хотя статус конфликта на Донбассе при этом не изменится.
В преддверие саммита Православная церковь Украины, а также лидер Католической церкви призвали присоединяться к молитве за мир и за результативную встречу по Донбассу в Париже.
Тем временем в Киеве накануне нормандского саммита состоялось вече на Майдане «Красные линии Зеленскому» и началась бессрочная акция под Офисом президента «Варта на Банковій». По оценкам полиции, обе акции собрали 10 тысяч человек (организаторы называют вдвое большее число участников) и обошлись без грубых нарушений порядка. Митинги заявлены как предупредительные: от президента Зеленского требуют на переговорах помнить об интересах Украины и не поступаться этими интересами.
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