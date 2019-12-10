Мир

Бросал бумаги и кричал: у Суркова сдали нервы во время переговоров «нормандской четверки»

Представители Кремля на «нормандской встрече» в Париже 9 декабря вели себя крайне эмоционально и некомпетентно. Об этом СМИ сообщил участник переговоров с российской делегацией, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, в какой-то момент у «серого кардинала» Кремля Владислава Суркова сдали нервы, да так, что он бросил на стол бумаги.

Причиной стал отказ украинской стороны проводить разведение сил и средств в районе Марьинки и Широкино.

«Они предложили разводить и дальше войска. Куда розводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, де мы (украинские военные. Ред.) стали так, чтобы Мариуполь обезопасить?», — сообщил о разногласиях глава МВД.

В ответ украинская сторона напомнила о позиции боевиков, препятствующих открытию новых гуманитарных коридоров на Луганщине.

Ранее сообщалось, что Сурков на встрече вел себя агрессивно и бросался на помощника Зеленского Андрея Ермака. Стоит отметить, что именно именно между Ермаком и Сурковым идет неофициальный канал связи между президентами Украины и РФ.

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