- 13:44 «Спустили с лестницы»: Ксения Мишина шокировала откровенным признанием
- 13:42 moneyveo подарила 100000 грн финалистам украинской сборной по киберфутболу
- 13:40 «Нечего терять»: архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку
- 13:36 Совсем молодые: названы имена двух бойцов ВСУ, погибших на Донбассе 9 декабря
- 13:28 Сторонник аннексии Крыма и противник Оранжевой революции: что Лужков говорил об Украине
- 13:22 Путин снова обманул: появилась неутешительная информация о новом обмене пленными
- 13:21 Жуткое ДТП с такси в Николаеве: суд избрал меру пресечения вероятному виновнику аварии
- 13:07 После встречи Зеленского с Путиным в Донецке обсуждают ускорение выдачи паспортов РФ на Донбассе
- 13:00 Бойня в Чехии: стрелок покончил с собой на глазах у полицейских
- 12:58 А мне летать охота: сеть насмешил необычный способ собаки спускаться по лестнице
- 12:57 За уши не оттянешь: простые рецепты оригинальных блюд из тыквы
- 12:56 "Слуга народа" предлагает Раде отменить закон об украинском языке
Бросал бумаги и кричал: у Суркова сдали нервы во время переговоров «нормандской четверки»
Представители Кремля на «нормандской встрече» в Париже 9 декабря вели себя крайне эмоционально и некомпетентно. Об этом СМИ сообщил участник переговоров с российской делегацией, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По его словам, в какой-то момент у «серого кардинала» Кремля Владислава Суркова сдали нервы, да так, что он бросил на стол бумаги.
Причиной стал отказ украинской стороны проводить разведение сил и средств в районе Марьинки и Широкино.
«Они предложили разводить и дальше войска. Куда розводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, де мы (украинские военные. Ред.) стали так, чтобы Мариуполь обезопасить?», — сообщил о разногласиях глава МВД.
В ответ украинская сторона напомнила о позиции боевиков, препятствующих открытию новых гуманитарных коридоров на Луганщине.
Ранее сообщалось, что Сурков на встрече вел себя агрессивно и бросался на помощника Зеленского Андрея Ермака. Стоит отметить, что именно именно между Ермаком и Сурковым идет неофициальный канал связи между президентами Украины и РФ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.