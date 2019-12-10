Стиль жизни

Существует множество разновидностей пряничных домиков. Это могут быть как маленькие избушки, так и роскошные особняки и замки. Сегодня всё популярнее становятся пряничные домики на чашку. Этот очень компактный, но вкусный и ароматный подарок ко Дню святого Николая, Новому году и Рождеству никого не оставит равнодушным. Ведь главное — подарить человеку эмоцию, зажечь в нем искорку счастья. Сделать пряничный домик на чашку можно и дома. Прекрасно, если в процессе изготовления и декорирования будут участвовать и дети. О том, как сделать домик на чашку в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала известный кондитер из Чернигова Елена Зиберт (ранее Елена поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом домашнего хлеба).

— Во время Рождества воздух европейских городов буквально пропитывается пряничным ароматом, — говорит Елена Зиберт. — Особенно популярны домики, украшенные белковой глазурью и маленькими разноцветными леденцами и шоколадными шариками. Известными и популярными пряничные домики стали в начале позапрошлого века благодаря сказке братьев Гримм о брате и сестре Гензеле и Гретель, обнаруживших в лесу пряничный домик. Эту историю использовали немецкие пекари, выпуская миниатюрные имбирные домики со съедобным снегом из глазури на крышах. И сегодня в разных городах Европы каждый год кондитеры возводят целые города из таких домиков, проводят конкурсы на лучшую декорацию и селят в них выпеченные статуэтки президентов и королей. Домики не только красивые, но и ароматные — тесто делается с добавлением имбиря, корицы, гвоздики, черного перца, мускатного ореха, кориандра, аниса. Эти пряности подчеркивают дух Рождества. К слову, в старину в Европе считалось, что имбирные пряники помогают от многих болезней, их даже продавали в аптеках.

— Интересно.

— В Стокгольме перед новогодними праздниками в Центре архитектуры и дизайна ежегодно проводят «вкусную выставку» пряничных домиков — по фантазиям местных кулинаров. После Рождества всё великолепие торжественно съедается — не пропадать же добру!

— Вы создаете великолепные пряничные домики с мебелью внутри. А в этом году в вашей коллекции появились еще и маленькие домики на чашку.

— В них даже есть чердачок, куда можно спрятать пряник с секретом (предсказанием или пожеланием). Эта миниатюра нравится и взрослым, и детям. Его можно даже не декорировать — просто склейте пряники с помощью глазури (1 белок яйца и 180 г мелкой сахарной пудры.). Можно этой же глазурью нарисовать снежинки либо снег на крыше, окошки. Чтобы наслаждаться такими пряниками, нужно представить себя ребенком. В детстве всё просто, все хорошее приносит удовольствие…

Создать такие домики можно и в домашних условиях (фото из альбома Елены Зиберт)

— Как создать пряничный домик в домашних условиях?

— Пекутся коржи для стен и крыши, готовятся украшения — леденцы, шоколадки и глазурь — и можно приступать к сборке! Для домика на чашку нужно испечь 6 деталей: 2 фасада, 2 крыши и 2 боковые части домика. Рецепт теста из расчета на 5 домиков таков (из оставшегося теста можно сделать пряники):

Рецепт теста для пряничного домика 1 стакан сахара, 120 г мягкого сливочного масла, 3 ст. ложки меда, 1 крупное яйцо (или 2 маленьких), по половинке чайной ложки соды и молотого имбиря, чайная ложка корицы, по четверти чайной ложки лимонной кислоты, молотой гвоздики, кардамона, мускатного ореха, 3−3,5 стакана муки. Для коричневого цвета — 2 ст. ложки какао. Взбейте мягкое масло с сахаром миксером на высокой скорости, добавьте мед и продолжайте взбивать до полного растворения сахара. Добавьте яйца и снова перемешайте. Отдельно в миске смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, соду, лимонную кислоту, какао и специи. В яичную смесь нужно добавить сухую смесь в несколько приемов. Сначала можно мешать миксером, потом вручную, поместив тесто на столешницу. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и отправьте на пару часов в холодильник. Можно и на всю ночь. Охлажденное тесто раскатайте (на коврике или пергаментной бумаге), вырежьте детали и выпекайте 8−12 минут при температуре 180 градусов.

— Какие тонкости нужно учитывать?

— Чтобы домик получился красивый и ладненький, тесто раскатывайте тонко!

Домик на чашку – прекрасный подарок для детей и взрослых (фото из альбома Елены Зиберт)

— Как хранить такой домик и доставить в целости и сохранности тому, кому предназначен подарок?

— Срок хранения зависит от того, какое пряничное тесто. В среднем — от 3 до 6 месяцев. К слову, это может быть тесто вашего любимого печенья. Перевозить домики лучше всего в картонной коробке. Важно правильно ее подобрать. Изделие не должно быть меньше, чем коробка. Если сумку с такой коробкой не бросать, всё доедет целым!

— Какая чашка подойдет для домика?

— Желательно, чтобы она была не с толстыми краями, нам ведь нужно «надеть» на нее домик. Чашка может быть как чайной, так и кофейной.

— Можно ли такими пряничными домиками украсить елку?

— Конечно. Можно сделать в тесте соломинкой дырочки, а потом, когда печенье готово, привязать свернутые трубочкой предсказания. Можно в пряничках сверху сделать дырочки и повесить их на елку, перед этим разукрасив глазурью.

— Над чем работаете сегодня?

— Над шоколадным рождественским кексом. Рождественский кекс, пропитанный алкоголем, можно хранить два месяца. В нем много орехов и разных сухофруктов. Его можно брать в дальнюю дорогу либо пересылать родственникам.

— Что вдохновляет вас на творчество?

— Фильмы, сказки, архитектурные объекты. Вот, например, сейчас делаю пряничные домики — прототипы зданий в разных странах.

— Что бы вы пожелали в канун праздников читателям «ФАКТОВ»?

— Пусть ваши желания исполняются и приключения будут только веселыми!

Ранее легким рецептом рождественского кекса «Данди» с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина. По ее словам, выпекать его можно уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.

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