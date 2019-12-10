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В России перепутали ветеранов с ветеринарами: в сети обсуждают фото конфуза
В Орле (Россия) установили электронные табло с призывом к людям заботиться о ветеринарах, проиллюстрировав это изображением с пожилым мужчиной — ветераном. Ранее в Саратове общежитие одного из вузов к 9 мая украсили плакатами с развеселыми немецкими солдатами.
Как сообщает «Лентач», администрация в Орле возлагает ответственность за ошибку на рекламное агентство.
Не остались в стороне и интернет-пользователи, оставившие едкие записи под этим постом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Курган местные коммунисты развесили плакаты к 8 марта, пожелав женщинам «Всего самого нилучшего».
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.