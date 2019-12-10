Мир

В России перепутали ветеранов с ветеринарами: в сети обсуждают фото конфуза

В Орле (Россия) установили электронные табло с призывом к людям заботиться о ветеринарах, проиллюстрировав это изображением с пожилым мужчиной — ветераном. Ранее в Саратове общежитие одного из вузов к 9 мая украсили плакатами с развеселыми немецкими солдатами.

Как сообщает «Лентач», администрация в Орле возлагает ответственность за ошибку на рекламное агентство.

Не остались в стороне и интернет-пользователи, оставившие едкие записи под этим постом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Курган местные коммунисты развесили плакаты к 8 марта, пожелав женщинам «Всего самого нилучшего».

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