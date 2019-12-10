Льготный кредит для предпринимателей: как можно будет получить деньги

Деньги

Похоже, украинских предпринимателей, особенно работающих в сферах малого и среднего бизнеса, вскоре ждут серьезные нововведения. Причем в этот раз они касаются не изменения налогообложения, а возможности получения денег на развитие своего дела. Ведь не секрет, что главной проблемой украинской экономики являются очень дорогие кредиты. Даже успешный бизнес зачастую не в состоянии возвращать и обслуживать ссуду, полученную под 25% годовых. Но ситуация может измениться, хотя пока не ясно, действительно ли государство сможет реализовать предложенную программу поддержки малого и среднего бизнеса. Во всяком случае эксперты дают разные прогнозы.

«Чтобы получить кредит на развитие бизнеса, нужно будет показать бизнес-план и доказать его подлинность»

С 1 февраля 2020 года начнет действовать правительственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Сначала ее презентовал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении. Он заявил, что ради возвращения заробитчан домой в Украине запускают госпрограмму предоставления доступных кредитов на свое дело «Возвращайся и оставайся».

Детали новой программы позже озвучили в правительстве. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, данная программа будет доступна как для нового, так и для уже действующего бизнеса. Главная ее особенность: бизнесмены смогут получить кредит на сумму до 1,5 миллиона гривен на срок до 5 лет и под низкие (для Украины) процентные ставки. В рамках новой программы предлагают выдавать кредиты под:

* 5% для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум два рабочих места; * 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн гривен (1 млн долларов) в год, который не создает рабочих мест. При этом за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5%; * 9% для действующего бизнеса с выручкой 25−50 млн грн (1−2 млн долларов) в год для расширения собственного дела.

«Для того чтобы получить кредит на развитие бизнеса, нужно будет показать бизнес-план и доказать его подлинность, — рассказал о некоторых деталях программы в эфире канала «1+1» министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. — Думаю, люди должны иметь возможность развивать свое дело. Полтора миллиона гривен — это не такие большие деньги, чтобы этим начал злоупотреблять существующий крупный или средний бизнес. Хотя попытки, возможно, будут. Для этого есть определенный мониторинг. Но это возможность для человека, который хочет что-то попробовать. Действительно попробовать. И 5, 7 и 9 — это такие проценты, при которых можно рискнуть, потому что за 20% вы сегодня не рискнете.

При этом целевое использование, является критически важным, человек будет брать деньги под конкретные вещи. Будут четкие условия, которые нужно выполнить. Будет прописано, как должен выглядеть типичный бизнес-план, что человек должен купить, если он хочет этот бизнес-план внедрить. Например, если вы намерены открыть кофейню, то деньги не будут выдаваться вам на счет, а вы напишете: я хочу купить это, заплатить за это — и банк будет следить за тем, чтобы вы использовали деньги так, как заявили.

За выданными деньгами будут следить банк и определенное агентство. Агентство, которое страхует кредит на случай, если банк не имеет вашей кредитной истории или видит большие риски. Появится целая инфраструктура. Сейчас механизм работы такого агентства создается.

А еще будет веб-сайт, который скоро анонсируют. На нем укажут все банки, куда можно обращаться за таким кредитом. Точно примут участие государственные банки, потому что у них много отделений и они имеют определенную инфраструктуру и надежность. Но все другие банки, которые хотят присоединиться к этой программе, будут также анонсированы на этом сайте", — подытожил министр.

«Предоставлять кредиты под такие ставки банки будут, только если государство компенсирует им разницу»

Однако у бизнесменов и экспертов остается немало вопросов. Например, за счет каких средств будут выдавать льготные кредиты на ведение бизнеса?

«Скорее всего, кредиты будут предоставлять коммерческие банки за счет собственных кредитных ресурсов, — сообщил «ФАКТАМ» независимый эксперт кандидат экономических наук Александр Хмелевский. - Но государство будет компенсировать разницу между банковской ставкой и ставками, объявленными властями, за счет средств госбюджета.

Для банков объявленные правительством процентные ставки являются убыточными. Предоставлять кредиты под такие ставки они будут, только если государство компенсирует им разницу. Что касается гарантий, то сомневаюсь, что государство будет каким-то образом выступать гарантом по этим займам. Гарантии придется предоставлять заемщикам. Это может быть имущество, средства предприятий или их учредителей".

Хотя возможны и другие источники финансирования.

«Нужно отметить, что в мире очень много денег, — рассказал «ФАКТАМ» председатель правления «Ассоциации малого и среднего бизнеса» Руслан Соболь. — Под государственные гарантии они могут и должны целевым образом зайти в Украину на поддержку малого и среднего бизнеса. Сегодня такое направление во всем мире является трендом, который поддерживает малый и средний бизнес. Опыт развитых экономик — США, Германии, Китая, Сингапура, Канады и других — показывает, что значительная часть финансов направляется в реальный сектор.

Думаю, что в предложенной программе банки в большей степени будут распорядителями, некими финансовыми агентами. Эти деньги начнут заходить из целевых фондов, и вряд ли банки будут иметь к ним прямое отношение, кроме административной функции. За свои услуги финучреждения будут получать комиссионные. В таких условиях это выгодно банкам. Потому что счета будут открываться в банках, счета нужно вести, администрировать и это стоит денег. По сути, управление счетами — это банковский продукт, за счет которого финансовые учреждения живут".

«Программа может стать двигателем украинской экономики. Но очень важно, чтобы деньги имели целевое назначение»

Существуют разные мнения и относительно того, какой экономический эффект может дать запуск такой программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Сомневаюсь, что такие кредиты станут достаточно массовыми, — считает Александр Хмелевский. — Кредиты предприятиям, которые недавно созданы, очень рискованны. Поэтому банки не будут спешить их предоставлять. Возникнут также проблемы с обеспечением кредитов и получением компенсации от государства за низкую процентную ставку. Я не ожидаю существенного стимула для развития малого бизнеса от этой программы».

«Программа может дать огромный эффект, — уверен Руслан Соболь. — В нынешних условиях это может быть двигателем украинской экономики. Но очень важно, чтобы деньги имели целевое назначение. Имею в виду защиту данной программы от нечистых на руку дельцов. Чтобы мы в итоге не получили нецелевое использование денежных средств вместо инвестиций в реальный сектор экономики.

Поэтому задача правительства — прописать некий понятный механизм, при котором будут отсечены попытки мошенников завладеть деньгами. С другой стороны, это механизм не должен отсекать от кредитных средств предпринимателей, работающих в реальном секторе экономики. Так что он должен быть довольно гибким, чтобы деньги были доступны бизнесу, но при этом защищены со стороны государства. На самом деле таких механизмов и инструментов в банковском секторе много. Нужно только правильно их использовать".

Стоит отметить, что в странах Европы и в Соединенных Штатах давно существуют программы по льготному кредитованию малого бизнеса.

«В США помощью малому бизнесу занимается государственное агентство SBA (Small Business Administration), которое подыскивает банки, готовые кредитовать, и помогает оформить необходимый пакет документов, — рассказал Хмелевский. — Кроме того, агентство частично выступает гарантом по таким кредитам. Также и отдельные штаты выделяют гранты на развитие малых предприятий в отдельных отраслях экономики. В Германии льготные кредиты малому бизнесу предоставляют как государственные органы, так и власть федеральных земель. Есть банки, участвующие в государственной программе по поддержке малого бизнеса. Такие банки предоставляют кредиты под льготные ставки, а также страхуют кредиты от риска невозврата средств».

Главным стимулом за рубежом являются процентные ставки по кредитам.

«В Европе процентные ставки по целевым кредитам на развитие бизнеса составляют от 3% до 5%, — сообщил Соболь. — Думаю, что именно на европейском опыте базируется украинская программа, согласно которой ставки будут от 5% до 9%. Хочу отметить, что для нашей страны даже при 9% годовых это беспрецедентные кредитные условия. Сейчас средняя стоимость кредита для малого и среднего бизнеса — 20−22% годовых, в редких случаях — 17%. Поэтому сокращение кредитной ставки вдвое или даже больше — очень существенное подспорье для украинских бизнесменов».

Стоит напомнить, что недавно президент Владимир Зеленский подписал два принятых парламентом закона, которые касаются не только сотен тысяч предпринимателей, но и миллионов граждан, пользующихся их услугами. Постепенно использование регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов, станет обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех, кто платит единый налог.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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