- 19:57 «Интер» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:54 После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников
- 19:52 Десять бывших узников Кремля покинули Украину
- 19:27 Аэропорт Запорожья сообщил об отмене рейсов в связи с сильным туманом
- 19:26 В российских тюрьмах томятся почти 2 тысячи украинцев: Денисова рассказала, как они там оказались
- 19:26 Организация представительств переселенцев в Минском процессе: Шахов предложил помощь Зеленскому
- 19:14 Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемый заявил, что... не убивал
- 19:13 Где смотреть онлайн «Интер» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:13 Неудачно припарковался: Юзик опозорился со своим джипом в Одессе
- 19:11 «Джуманджи: Следующий уровень» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:06 Конкурс СРП: Кабмин оспорил решение суда по Зиньковской нефтегазовой площади
- 18:58 Харьков отменяет авиарейсы из-за сильного тумана
На первом этапе обмена Украина хочет вернуть 77 заложников: Лутковская рассказала подробности плана
В коммюнике по итогам встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже, Трехсторонней контактной группе в Минске дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донбасса.
«77 человек — это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодня. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека», — цитирует Лутковскую УНИАН.
Она отметила, что следующее заседание ТКГ, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.
По словам Лутковской, первый шаг обмена — это все подтвержденные на всех подтвержденных. Второй шаг — все разыскиваемые на всех разыскиваемых.
Бывший омбудсмен отметила, что пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но «очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли».
«У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, по сути, те, кто считается без вести пропавшими — по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят», — сказала Лутковская.
Напомним, после завершения «нормандского саммита» президент Зеленский заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников, находящихся на оккупированном Донбассе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.