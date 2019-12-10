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Украина

На первом этапе обмена Украина хочет вернуть 77 заложников: Лутковская рассказала подробности плана

18:27 10 декабря 2019 93
люди
Инф. «ФАКТОВ»

В коммюнике по итогам встречи в нормандском формате, которая состоялась 9 декабря в Париже, Трехсторонней контактной группе в Минске дано поручение проработать вопрос освобождения и обмена заложников до конца года

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сообщила, что украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» рассчитывает на возвращение 77 украинских заложников из оккупированных районов Донбасса.

«77 человек — это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодня. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека», — цитирует Лутковскую УНИАН.

Она отметила, что следующее заседание ТКГ, в рамках которого будет обсуждаться вопрос обмена, состоится 18 декабря.

По словам Лутковской, первый шаг обмена — это все подтвержденные на всех подтвержденных. Второй шаг — все разыскиваемые на всех разыскиваемых.

Бывший омбудсмен отметила, что пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но «очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли».

«У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, по сути, те, кто считается без вести пропавшими — по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят», — сказала Лутковская.

Напомним, после завершения «нормандского саммита» президент Зеленский заявил о согласовании обмена, в рамках которого освободят 72 украинских заложников, находящихся на оккупированном Донбассе.

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