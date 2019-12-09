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Нормандская встреча: онлайн-трансляция пресс-конференции Зеленского и Путина (видео)

21:55 9 декабря 2019 2353
Нормандская встреча
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры Украины и России провели двусторонние переговоры, а также пообщались в четырехстороннем формате с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сперва Зеленский и Путин отдельно поочередно пообщались с Меркель и Макроном, затем имела место встреча в нормандском формате, которая прерывалась для прямых переговоров между президентами Украины и России.

По итогам переговоров стороны выйдут на общую пресс-конференцию, где озвучат результаты саммита.

Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko

Сидеть на встрече лидеры будут так: Зеленский, Меркель, Макрон, Путин (слева направо). Онлайн-трансляцию брифинга будут вести украинские, российские и западные телеканалы.

Самые интересные подробности нормандского саммита читайте здесь.

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