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Украина

«Совок» неистребим: сеть разгневало видео «развлечений» украинских срочников

11:19 11 декабря 2019 1137
Солдаты-срочники
Инф. «ФАКТОВ»

В сети бурно обсуждают видеоролики, которые солдаты срочной службы выкладывают в социальные сети — подборку таких видео на своей страничке в соцсетях сделал участник боевых действий Александр Грамарчук (позывной «Гром»), назвавший ее «Днем упоротого малороса».

«Шел шестой год войны. А солдаты срочной службы как маялись глупостями, так и продолжают. Еще выкладывают в соцсети на смех противнику. А теперь я засекаю время, насколько быстро среагирует Генеральный штаб ВСУ на такое позорное явление в армии, совсем недавно двигавшейся в сторону НАТО. Дедовщине и совковым традициям в армии не место! Ждем результатов расследования. Репост приветствуется», — таким комментарием сопроводил он один из видеороликов.

«Продолжаем нашу рубрику «День упоротого малороса. Йдемо в НАТО или поощеряем «традиции дедов»? Посмотрите на этих клоунов и сделайте выводы сами. Командир этой части явно занимает чужой пост», — говорится в комментарии к другому видео.

Под постами на страничке Александра Грома интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2018 года в Броварах покончил с собой 20-летний военнослужащий.

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