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Под Киевом в воинской части покончил с собой военнослужащий ВСУ
В воинской части под Киевом военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Чрезвычайное происшествие произошло в Броварах. Как ранее сообщал военный прокурор Анатолий Матиос, по состоянию на 1 апреля 2018 года, за время проведения АТО счеты с жизнью свели более 550 участников боевых действий на Донбассе.
Как сообщает УНН со ссылкой на источники в медицинском учреждении, военнослужащий умер еще до прибытия скорой помощи. 20-летний молодой человек служил в воинской части А3628.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в учебном центре «Десна» погиб военнослужащий. Солдат срочной службы застрелился во время несения караула.
А в воинской части под Николаевом из автомата АК-74 застрелился 21-летний солдат срочной службы. В предсмертной записке, которую оставил военнослужащий, он никого в своей смерти не винил.
Ранее в штабе Объединенных сил подтверждали самоубийство военнослужащего ВСУ на Донбассе. О суициде стало известно утром 30 апреля. По одной из версий, к самоубийству военного подтолкнули личные причины — неразделенная любовь.
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