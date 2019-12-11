Падение курса доллара изменило цены на бензин: что происходит

Деньги

Курсы доллара и евро продолжают уверенно снижаться. Со среды, 4 декабря, американская валюта подешевела на 25 копеек, а европейская — на 26 копеек. Так, 11 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,69 грн за доллар и 26,24 грн за евро. Похожая ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,48 грн, купить — по 23,72 грн, евро — сдать по 25,96 грн, купить — по 26,34 грн.

«За неделю курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка на 1,1−1,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 23,94 до 23,69 грн (-1,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,95—23,97 до 23,61—23,65 грн (-1,4% - -1,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 23,82—24,04 грн до 23,53—23,77 грн (-1,2% - -1,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 0,9% до 1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Одна из причин продолжения укрепления гривни — достижение соглашения с МВФ о программе на 5,5 млрд долларов. В то же время НБУ подвергается нападкам по поводу того, что укрепление гривни, которому он не противодействует, якобы «убивает» экспортеров. Регулятору пришлось напомнить на своем официальном сайте, что до 2015 года действовал режим фиксированного курса. Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, глядя на табло обменного курса. Но цена такой «стабильности» была слишком высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов Украины. Фиксированный курс и «сжигание» резервов вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне.

В НБУ отметили, что при нынешнем режиме свободного курсообразования положение гривни отражает реальное состояние экономики. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция является низкой и стабильной, тогда гривня укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и, наоборот, выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту, — гривня ослабляется.

В НБУ считают, что Украине не по карману фиксированный курс, поскольку она является государством с экономикой, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП, а страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.



В течение ближайшей недели мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 23,3 грн, а наличный доллар в банках — около 23,2−23,5 грн", — прогнозирует Иосуб.

Другие эксперты менее оптимистичны относительно темпов снижения курсов доллара и евро.



«Курс гривни продолжает укрепляться, и с утра в среду она торгуется на отметке 23,60 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне очередного размещения гривневых облигаций внутреннего государственного займа, показавших высокий спрос инвесторов, что отражается в снижении процентных ставок. При этом рынок уже «переварил» информацию по хорошим перспективам сотрудничества с МВФ и продолжает «переваривать» новости после заседания «нормандской четверки» по Донбассу и по газу.

Низкая инфляция, которая по итогам ноября вошла в целевой диапазон 5%, позволит НБУ провести резкое снижение базовой учетной ставки. Несмотря на ожидаемое снижение доходности облигаций, спрос остается высоким. Вероятно, в ближайшее время на валютном рынке продолжит наблюдаться тренд к укреплению гривни. Ее курс может войти в диапазон 23,5−23,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Кстати, на украинских автозаправочных станциях наконец-то начали дешеветь бензин и дизтопливо. Эксперты утверждают, что главной причиной является длительное и устойчивое укрепление национальной валюты по отношению к доллару и евро.

«Основной фактор снижения цен на заправках — это укрепление гривни, — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Я бы сказал, что нынешнее снижение цен — это уже запоздалая реакция крупных операторов. На самом деле за последние годы люди, потребители нефтеподуктов, четко поняли, что цены на топливо напрямую зависят от курса. Потому что нефтепродукты — это в большинстве своем импортный товар, покупается за доллары, налоговые ставки на топливо начисляются в евро. Конечно же, тут прослеживается прямая связь между курсами валют и ценами. Надо понимать, что одна гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене топлива.

Но проблема в том, что раньше этот вопрос звучал, как правило, в контексте повышения курса доллара: он только рос на протяжении последних пяти-шести лет. Сейчас ситуация обратная: курс доллара падает, а цены — нет. А ведь должна быть прямая связь, как дорога с двусторонним движением: когда рос курс доллара, поднимались цены, когда курс падает, цены тоже должны падать. Люди это понимают. Изменение котировок на бирже обыватели не видят. Это ведь что-то меняется где-то там, это какая-то узкоспециализированная информация. А изменение курса все видят просто на улице, на табло обменников, и понимают, что происходит. Поэтому, конечно, была такая реакция общества, и она дошла до определенной точки кипения. В том числе из-за этого операторы начали снижать цены", — отметил Куюн.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2020 года в Украине начнет действовать правительственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Главная ее особенность: бизнесмены смогут получить кредит на сумму до 1,5 миллиона гривен на срок до 5 лет и под низкие для Украины процентные ставки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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