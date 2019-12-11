Известный олигарх просит политического убежища в Украине

Мир

Известный молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Украине.

Как сообщает «Европейская правда», ранее Плахотнюк просил убежища в США.

О желании беглого олигарха осесть в Украине сообщил мэр молдавского города Бельцы, лидер пророссийской «Нашей партии» Ренато Усатый.

По его словам, Плахотнюк находится в международном розыске по нескольким открытым делам в России, а Украина никого не выдает РФ.

Напомним, Плахотнюк бежал из Молдовы вечером 14 июля, сразу после смены власти в стране. По официальным данным, он уехал за рубеж «на несколько дней к семье», однако это странным образом совпало с вылетом из Кишинева сразу нескольких бизнес-джетов в направлении Стамбула, Одессы, Москвы и Лондона. На этих самолетах покинули республику политики, находящиеся в оппозиции к президенту Игорю Додону, а также новой правящей коалиции.

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