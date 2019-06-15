Бывшее руководство Молдовы во главе с олигархом Плахотнюком спешно покинуло страну

Мир

В субботу, 15 июня, Демократическая партия Молдовы подтвердила, что ее лидер Владимир Плахотнюк выехал из страны. В официальном сообщении подчеркивается, что он уехал за рубеж «на несколько дней к семье». Накануне молдавский телеканал TV8 сообщил, что из Кишинева вылетело сразу несколько бизнес-джетов в направлении Стамбула, Одессы, Москвы и Лондона. На этих самолетах покинули республику политики, находящиеся в оппозиции к президенту Игорю Додону, а также новой правящей коалиции, которую возглавила Майя Санду.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 8 июня спустя три месяца после досрочных парламентских выборов в Молдове была сформирована коалиция, в которую вошли две политические силы — Партия социалистов, неформальным лидером которой является Додон, и блок ACUM во главе с Санду. Несмотря на свои разные взгляды и цели (социалисты настроены пророссийски, ACUM выступает за усиление евроинтеграции Молдовы), они смогли договориться, чтобы «вернуть республику в конституционное русло».

Члены коалиции обвинили Плахотнюка в фактическом захвате страны. Олигарх контролировал не только правительство во главе с Павлом Филипом, но и Конституционный суд Молдовы. Узнав о создании коалиции, Конституционный суд тут же объявил ее нелегитимной. Указывалось, что срок, отведенный законом на формирование коалиции после парламентских выборов, истек якобы в полночь 8 июня. Следовательно, все решения, принятые парламентом после этого срока, не являются законными.

Конституционный суд обязал президента Додона распустить парламент и объявить дату досрочных парламентских выборов. Он отказался это сделать. Тогда суд отстранил Додона от исполнения президентских обязанностей и передал власть Филипу. Тот подписал указ о роспуске парламента и назначил выборы на 6 сентября.

Однако Санду и новый спикер парламента Зинаида Гречаный отказались подчиниться этому решению. Их позицию поддержали США, Евросоюз и Россия. В результате 14 июня Филип объявил об отставке своего правительства и переходе Демократической партии Молдовы в оппозицию.

Вечером 14 июня TV8 сообщил о самолетах, которые улетают из Кишинева с представителями оппозиции на борту. В числе тех, кто точно покинул Молдову телеканал назвал Плахотнюка и уже бывшего вице-премьера страны по европейской интеграции Юрия Лянкэ.

Тем временем Кишинев возвращается к нормальной жизни. Блокада правительственных зданий снята. Протестующие, представляющие обе стороны, убрали свои палатки.

Премьер-министр Майя Санду выступила с заявлением. Она пообещала, что «Влад Плахотнюк и те, кто нарушил закон, подчиняясь ему на прямую» будут скоро наказаны. Решения по ним будет принимать уже «независимая юстиция».

Санду потребовала отставки судей Конституционного суда и генерального прокурора Эдуарда Харунжена. В конце своего выступления премьер-министр перешла на английский, и сообщила, что Молдова «наконец свободна».

Президент Додон поздравил всех граждан республики. Он подчеркнул, что достигнута весомая победа, но она еще не окончательная.

Известный немецкий политолог Ханс-Мартин Зиг, возглавляющий филиал Фонда имени Конрада Аденауэра в Румынии и Молдове, объяснил в разговоре с журналистом DW, почему Евросоюз поддержал Майю Санду. Он напомнил, что в Брюсселе, Берлине и Париже не раз резко критиковали Демократическую партию Молдовы и правительство Павла Филипа за их отступление от курса построения демократии и правого государства. ЕС был вынужден уменьшить финансовую помощь Кишиневу и сократить контакты с ним.

Зиг отметил, что поддержку новому парламенту и созданной в нем правящей коалиции выразили отдельно Германия, Франция, Великобритания, Польша, Швеция. И сделано это было прежде всего не из каких-либо симпатий и антипатий, а в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принял, мягко говоря, сомнительные решения и вмешался в политический процесс в стране.

«Результаты парламентских выборов были оглашены 9 марта, и, согласно первоначально установленному Конституционным судом сроку, правительство должно было быть сформировано до 9 июня. Но 7 июня, когда было принято решение о создании коалиции социалистов и ACUM, Конституционный суд заявил, что речь идет о 90 днях, поэтому срок формирования правительства якобы истек 7 июня. А значит, президент должен распустить парламент и объявить досрочные выборы в стране. Даже те, кто не являются юристами, увидят в этом противоречие. Совет ЕС счел решение Конституционного суда Молдовы сомнительным и потребовал экспертизы со стороны Венецианской комиссии. Следующим своим сомнительным решением Конституционный суд отстранил от власти президента Игоря Додона и вместо него назначил и.о. президента Павла Филипа, ранее возглавлявшего правительство, который, в свою очередь, заявил о роспуске парламента. Таким образом, с одной стороны, в Молдове появился парламент и признанное и поддерживаемое международным сообществом правительство. С другой стороны — бывшее руководство, которое цеплялось за власть и не собиралось уходить», — сказал немецкий политолог.

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