Деньги

Бензин дешевеет: что будет с ценами на АЗС в ближайшее время

В результате того, что уже несколько месяцев в Украине снижаются курсы доллара и евро, наконец-то начали опускаться цены на бензин и дизтопливо. Правда, стоимость все более популярного сжиженного газа идет вверх. Так, с начала декабря литр бензина А-95 подешевел на 12 копеек, дизельного топлива — на 11 копеек. При этом автогаз с середины ноября подорожал на гривню. По состоянию на 11 декабря в среднем по Украине литр бензина А-95 стоил 28,61 грн, дизельного топлива — 28,04 грн, а сжиженного газ — 12,44 грн. С чем связана такая ситуация?

До 15 декабря, чтобы избежать санкций, крупные сети АЗС должны снизить розничные цены

Первое, что приходит на ум, — это вмешательство государства. И действительно, 5 декабря Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) издал официальную рекомендацию ряду крупных автозаправочных сетей — снизить цены на бензин и дизельное топливо. Этот документ содержит перечень основных участников рынка, которые обязаны уменьшить стоимость топлива. В частности, это заправки под брендами: WOG, ОККО, UKRNAFTA, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG и GLUSCO.

В АМКУ заявили, что в июне — ноябре комитетом был проведен анализ рынка и установлены следующие факты. Во-первых, средние цены на крупнооптовые партии бензина А-95 и дизельного топлива за этот период снизились почти на 20%. Во-вторых, курс доллара к гривне упал почти на 12%. При этом средние розничные цены на бензин А-95 и дизтопливо снизились всего на 5−5,6%. А в последнее время они стабилизировались и не было значимых колебаний. Согласно анализу АМКУ, уровень розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным. А значит, по сути, они получают ничем не обоснованные сверхприбыли,

Как сообщили в АМКУ, учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, были приняты обязательные для рассмотрения рекомендации. Первая: принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке, правда, без уточнения точных параметров. Вторая: о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету Украины в 10-дневный срок со дня их получения. Таким образом, до 15 декабря, дабы избежать санкций, крупные сети АЗС должны снизить свои розничные цены.

«Нынешнее снижение цен на заправках — запоздалая реакция крупных операторов на укрепление гривни»

Однако только ли с возможными санкциями со стороны господарства связана нынешняя ситуация на топливном рынке. Подробнее об этом «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— С чем связано снижение цен на бензин и дизтопливо?

— Основной фактор — это укрепление гривни. Я бы сказал, что нынешнее снижение цен — запоздалая реакция крупных операторов. Мы видим, что даже Антимонопольный комитет вынужден был рекомендовать им обратить внимание на ценообразование.

На самом деле за последние годы люди, потребители нефтеподуктов, четко поняли, что цены на топливо напрямую зависят от курса. Потому что нефтепродукты — это в большинстве своем импортный товар, покупается за доллары, налоговые ставки на топливо начисляются в евро. Конечно же, тут прослеживается прямая связь между курсами валют и ценами. Но проблема в том, что раньше этот вопрос звучал, как правило, в контексте повышения курса доллара, ведь он только рос на протяжении последних пяти-шести лет. Сейчас ситуация обратная: курс доллара падает, а цены — нет. А ведь должна быть прямая связь, как дорога с двусторонним движением: когда рос курс доллара, росли и цены, когда курс падает, цены тоже должны опускаться. Люди это понимают. Когда меняются котировки на бирже, рядовые обыватели этого не видят. Что-то меняется где-то там, это какая-то узкоспециализированная информация. А изменение курса все видят просто на улице, на табло обменников, и понимают, что происходит. Поэтому, конечно, была реакция общества, и она дошла до определенной точки кипения. В том числе из-за этого операторы начали снижать цены.

— И какие у вас прогнозы по дальнейшему снижению стоимости бензина и дизтоплива?

— Думаю, на гривню или полторы цены еще упадут. Это то снижение, которое, возможно, уже даже перезрело. Но, важный нюанс, это касается только тех сетей, которые преимущественно торгуют горючим по ценам, скажем так, выше среднего уровня по рынку. Потому что в данных премиальных сетях пространства для маневра в ценообразовании побольше. Я бы так сказал, что у них есть потенциал для снижения стоимости бензина до 2 гривен на литре.

А в тех компаниях, которые торгуют в эконом-сегменте, а они занимают больше половины рынка, такого запаса для снижения цен особо нет. В этом сегменте бизнес конкурирует еще и с нелегалами, которые вообще тянут рынок вниз. Поэтому у компаний, работающих в эконом-сегменте, нет больших наценок. Основные наценки касаются так называемых премиальных сетей. Но у них, опять-таки, нет монопольного либо доминирующего положения на рынке. Хочешь — заправляешься на дорогих заправках, не хочешь — не заправляешься. Сейчас нет недостатка в АЗС.

— А если курс доллара будет и дальше снижаться?

— Это будет лишь усиливать потенциал для дальнейшего сокращения стоимости бензина и дизтоплива. Надо понимать, что 1 гривня в курсе доллара — это 80 копеек в цене топлива. Так и надо считать. На сколько у нас снизился курс? На пару гривен за последние несколько месяцев. Значит, минимум на 1,60 грн цена литра горючего может быть снижена.

— А решение Антимонопольного комитета повлияло на цены? Или оно было чисто рекомендательным, а цены и так должны были падать?

— Они должны были падать. Но в целом, я считаю, что крупные компании, необоснованно долго удерживая цены, пропустили гол в свои ворота. Не нужно было до этого доводить. Это случилось не первый раз, комитет к такой практике прибегал и ранее, и штрафы налагал. Поэтому нынешнее решение АМКУ, безусловно, хороший, мощный сигнал отдельным операторам рынка. Думаю, он тоже сыграл свою роль, — подытожил Куюн.

В следующей статье «ФАКТЫ» расскажут, почему на заправках начал дорожать сжиженный газ, и какие неприятные сюрпризы для владельцев автомобилей с газовым оборудованием готовит Верховная Рада.

Стоит напомнить, что похожая ситуация на топливном рынке наблюдалась в конце лета нынешнего года. Тогда стоимость бензина и дизтоплива снижалась, а сжиженный газ дорожал.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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