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Шоу-бизнес

Найден мертвым 14-летний британский танцор балета и звезда сериала «Чужестранка» (фото)

13:01 11 декабря 2019 727
Джек Бернс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В возрасте 14 лет внезапно скончался Джек Бернс — британский актер, телезвезда и танцор балета. Мальчика нашли мертвым в доме, где он проживал вместе с родителями и братом — в шотландском городе Гринкок.

Джек был подающим большие надежды танцовщиком балета. Он также участвовал в ряде телепрограмм и снимался в телесериалах — в том числе «Чужестранка».

Как сообщает издание Metro, полиция не считает обстоятельства смерти подозрительными, однако следствие еще не закончено.

Джек получил место в престижной балетной школе в возрасте девяти лет. Обучался в Элитной академии танца в Гринкоке и Королевской консерватории в Глазго. Подросток также работал моделью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что восходящая звезда Бродвея Лорел Григгс умерла в 13 лет.

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