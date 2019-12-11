- 14:10 В Киеве полицейские оцепили озеро в парке «Отрадный»: что произошло
- 14:04 Зеленский одобрил бюджет на следующий год
- 13:55 «Мелочь, а приятно»: из радиорекламы убрали раздражающий фактор
- 13:51 Где смотреть онлайн «Гент» – «Александрия»: расписание трансляций матчей Лиги Европы
- 13:49 Появились шокирующие данные о мужчине, выбросившем памятник героям АТО на свалку под Киевом
- 13:46 Поймали в последний момент: в Каменце-Подольском спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с 40-метрового моста
- 13:41 Серьезные проблемы: главная сваха России прошлась по браку Петросяна
- 13:37 Пожар в одесском колледже: опознана еще одна жертва
- 13:31 Вынужден экономить: министр юстиции пожаловался на маленькую зарплату
- 13:21 Светлана Тарабарова поделилась эксклюзивным рецептом оливье без колбасы
- 13:14 В Украине обновили перечень противопоказаний к вакцинации: что важно знать
- 13:08 Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о статусе Донбасса
Найден мертвым 14-летний британский танцор балета и звезда сериала «Чужестранка» (фото)
В возрасте 14 лет внезапно скончался Джек Бернс — британский актер, телезвезда и танцор балета. Мальчика нашли мертвым в доме, где он проживал вместе с родителями и братом — в шотландском городе Гринкок.
Джек был подающим большие надежды танцовщиком балета. Он также участвовал в ряде телепрограмм и снимался в телесериалах — в том числе «Чужестранка».
Как сообщает издание Metro, полиция не считает обстоятельства смерти подозрительными, однако следствие еще не закончено.
Джек получил место в престижной балетной школе в возрасте девяти лет. Обучался в Элитной академии танца в Гринкоке и Королевской консерватории в Глазго. Подросток также работал моделью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что восходящая звезда Бродвея Лорел Григгс умерла в 13 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.