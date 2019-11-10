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Восходящая звезда Бродвея умерла в 13 лет: названа причина (фото)
В возрасте 13 лет скончалась Лорел Григгс — восходящая театральная звезда Нью-Йорка, которой прочили блестящее будущее. Она дебютировала на Бродвее, когда ей было всего шесть лет — в спектакле «Кошка на раскаленной крыше», в котором также играла голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.
Одной из самых заметных ролей Лорил была Иванки в награжденном престижной премией «Тони» мюзикле «Однажды». В 2016 году девочка также появилась в романтической комедии «Кафе» с Стивом Кареллом, Блейк Лайвли и Кристен Стюарт в главных ролях.
Как сообщает издание Page Six, причиной смерти Лорел стал сильнейший приступ астмы. Ее доставили в больницу, однако врачи оказались не в силах ее спасти.
«Мир потерял настоящую принцессу, которая только хотела сделать будущее счастливым для всех», — написал в соцсетях дедушка юной актрисы Дэвид Ривлин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16-летняя актриса Майя-Лесия Нэйлор из фильма «Облачный атлас» повесилась, поссорившись с родителями из-за плохих оценок.
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