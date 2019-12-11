Фьюри перед боем-реваншем запугивает Уайлдера «цыганским табором» (видео)

Спорт

Одиозный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) начинает подогревать интерес к бою-реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) за чемпионский пояс WBC.

На своей странице в Instagram «Цыганский король», как называют британца, опубликовал ролик, в котором боксер визуализирован в многократном количестве — таким образом создается впечатление, что на видео боксирует целый цыганский табор. «Ощущения Бронзового бомбардировщика (прозвище Уайлдера. — Авт.), когда против него дерется не один Цыганский король», — подписал Фьюри.

Отметим, что бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри запланирован на 22 февраля следующего года. На кону поединка, кроме титула WBC, будет стоять чемпионский пояс журнала The Ring, которым британец уже владел после победы над Владимиром Кличко в 2015-м.

А вот с местом проведения поединка пока определенности нет. «Реванш Фьюри — Уайлдер в феврале назначен в Вегасе, но легко может быть проведен в Нью-Йорке. Уайлдер создал базу поклонников в Barclays, а британским фанатам Фьюри будет легче добраться. Можно собрать громкую толпу в Barclays или Madison Square Garden», — сообщил на своей странице в Twitter авторитетный американский журналист Крис Мэнникс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что журнал Forbes назвал Деонтея Уайлдера лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

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