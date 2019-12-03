Спорт

Не Ломаченко: в США назвали лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории

Авторитетный журнал Forbes опубликовал собственный список лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

Как сообщает сайт worldboxingnews.net, рейтинг возглавил американец Деонтей Уайлдер, который не так давно нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил чемпионский пояс по версии WBC в супертяжелом весе.

На второй позиции расположился его соотечественник Теренс Кроуфорд, которого через две недели ожидает защита титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

На третьем месте — украинец Василий Ломаченко. Напомним, в последний день лета в поединке с британцем Люком Кэмпбеллом наш соотечественник объединил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO в легком весе.

Далее в списке лучших боксеров мира расположились японец Наоя Иноуэ (легчайший вес), мексиканец Сауль Альварес (второй средний вес), еще один украинец Александр Усик (супертяжелый вес), Хуан Франсиско Эстрада (наилегчайший вес), американец Эррол Спенс (полусредний вес), казахстанец Геннадий Головкин (средний вес) и филиппинец Мэнни Пакьяо (полусредний вес).

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