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Держали взаперти и издевались: под Винницей из трудового рабства освободили 7 человек (фото, видео)
В Винницкой области полиция нагрянула с проверкой на местную пилораму и обнаружила, что семейное предприятие использует рабский труд. Семерых рабочих заставляли трудиться на лесопилке, используя угрозы и физическое насилие. Людей держали взаперти, а надзиратель контролировал, чтобы не было отлынивающих от работы.
Деревообрабатывающее предприятие в Бершадском районе принадлежало супружеской паре. Как полагает следствие, именно супругам пришла в голову мысль использовать бесплатную рабочую силу. Людей заманивали на работу, обещая жилье и пять тысяч гривен зарплаты. Соглашались на такие условия лица, попавшие в беду, лишившиеся дома, не имеющие документов. В итоге обещанную зарплату людям не выплачивали, несколько месяцев мужчинам пришлось работать буквально «за еду», не имея возможности сбежать.
Операцию по задержанию проводило спецподразделение «КОРД». Супруги-владельцы пилорамы задержаны. Им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее под Одессой обнаружили сельхозпредприятие, где использовали рабский труд. А в целом, по подсчетам международных правозащитных организаций, в Украине насчитывается более 200 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.