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Происшествия

На Харьковщине мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку: педофил проведет 15 лет в тюрьме

16:31 11 декабря 2019 370
ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области поставлена точка в резонансном деле о местном педофиле. Апелляционный суд подтвердил, что 68-летний житель Дергачевского района проведет 15 лет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.

Преступление было совершено еще в 2016 году. Пока жена была за границей, мужчина заманил в дом двух семилетних девочек. Соблазнив малолетних сладостями, преступник играл с детьми в развратные игры, а потом еще и изнасиловал одну из девочек. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

Пострадавшие дети рассказали о случившемся родителям, потому педофила-насильника быстро нашли и задержали. Свою вину мужчина не признал. Приговор развратнику был вынесен в январе 2019 года, но подсудимый с адвокатом тут же подали апелляцию. Решением апелляционного суда вердикт оставлен без изменений.

Напомним, ранее в Одесской области суд приговорил к пяти годам тюрьмы педофила за развращение малолетней девочки — дочери приятеля. А в Киеве задержали мужчину, который знакомился с детьми через социальные сети и рассылал им порноснимки.

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