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Скандал с зарплатой Милованова: министр рассказал, сколько заработал в Минэкономразвития
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов решил прояснить ситуацию со своей зарплатой, которая, как сообщалось, в ноябре может достичь 270 тыс. гривен. Милованов утверждает, что за три месяца работы в министерстве получил на руки 93 122 гривни или по 31 041 гривне в месяц.
В подтверждение своих слов министр продемонстрировал на странице в Facebook выписки с зарплатной карты.
В то же время Милованов не ответил на прямой вопрос о премии в дополнение к зарплате. Министра попросили прояснить, действительно ли была инициатива о начислении дополнительной 1630-процентной премии — 236 тыс. гривен — по итогам трех месяцев работы.
Пост министра породил бурные споры, сколько должны получать топ-чиновники Кабинета министров. Кроме того, возник вопрос, насколько это честно: оставлять низкие зарплаты министрам, но компенсировать их премиальными в десятикратном размере.
Напомним, до назначения в Кабмин Милованов был известен как почетный президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета, член Совета НБУ, сооснователь VoxUkraine. Также Милованов был инициатором спецобучения депутатов от «Слуги народа» в Трускавце.
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