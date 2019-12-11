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Украина

В киевском метро заметили интересную "цивилизацию": сеть обсуждает фото

18:42 11 декабря 2019 85
метро
Инф. «ФАКТОВ»

Пока в метрополитене Киева приучают граждан к соблюдению новых правил, пассажиры просят руководство подземки обратить внимание на состояние центральных станций. На некоторых, похоже, из-за плохой вентиляции и повышенной влажности начинает зарождаться новая «цивилизация».

Фотоснимками «новой формы жизни» поделился в Facebook пользователь Клим Братковский.

метро

Подписчики блогера соглашаются: чем бы ни было вызвано позеленение стен на станции, в любом случае это свидетельствует о проблемах с гидроизоляцией подземных помещений.

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Более поздние фото свидетельствуют, что «зелень» в метро освоилась и распространяется дальше по стенам.

метро

Напомним, ранее самыми «мокрыми» станциями киевского метро считались «Лукьяновская», «Олимпийская», «Героев Днепра». Из-за недостаточной гидроизоляции на стенах станций появлялись потеки и мокрые пятна, а в дни обильных осадков станции буквально заливало — на полу были заметны лужи.

Фото Сергей ТУШИНСКИЙ/"ФАКТЫ", Клим Братковский/Facebook

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