В киевском метро заметили интересную "цивилизацию": сеть обсуждает фото

Украина

Пока в метрополитене Киева приучают граждан к соблюдению новых правил, пассажиры просят руководство подземки обратить внимание на состояние центральных станций. На некоторых, похоже, из-за плохой вентиляции и повышенной влажности начинает зарождаться новая «цивилизация».

Фотоснимками «новой формы жизни» поделился в Facebook пользователь Клим Братковский.

Подписчики блогера соглашаются: чем бы ни было вызвано позеленение стен на станции, в любом случае это свидетельствует о проблемах с гидроизоляцией подземных помещений.

Более поздние фото свидетельствуют, что «зелень» в метро освоилась и распространяется дальше по стенам.

Напомним, ранее самыми «мокрыми» станциями киевского метро считались «Лукьяновская», «Олимпийская», «Героев Днепра». Из-за недостаточной гидроизоляции на стенах станций появлялись потеки и мокрые пятна, а в дни обильных осадков станции буквально заливало — на полу были заметны лужи.

Фото Сергей ТУШИНСКИЙ/"ФАКТЫ", Клим Братковский/Facebook

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